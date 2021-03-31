木村拓哉聯乘NATIVE SONS？一副為向木村Fans交代才生產太陽眼鏡

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-03-31 17:11

作為日本演藝圈潮流第一人，木村拓哉每年每季都有引領流行文化的豐功偉績，早前才被人發現大玩美式經典電影Tee，將《教父》、《危險人物》穿上身。最近，木村大神又再間接啟發一枚名物的誕生。

日本娛樂雜誌《TV GUIDE Alpha》封面。（TV GUIDE Alpha）

話說去年尾12月木村拓哉登上日本娛樂雜誌《TV GUIDE Alpha》誌封面，為劇集《教場2》作宣傳，本來已引起關注，更重要的是封面及內頁造型照上他所佩戴的太陽眼鏡，乃是NATIVE SONS經典款成Guerrero，而且是非賣品版本。事關NATIVE SONS原本Guerrero設定，並沒有雜誌裡木村的灰綠色鏡片版本，之所以突然有這副特別版出現，原來是因為木村造型師的忽發奇想。

NATIVE SONS Guerrero眼鏡。（TV GUIDE Alpha）

事源木村拓哉因宣傳《教場2》而拍攝《TV GUIDE Alpha》封面，為切合劇中男主角教官風間公親的冷酷眼鏡形象，造型師團隊聯絡上NATIVE SONS，挑選一副Guerrero眼鏡給木村以回應主題。

木村拓哉《教場2》中的造型。（《教場2》海報）

看過《教場》系列的觀眾都知道，劇中風間教官臉上是老字號増永眼鏡Masunaga的Waldorf眼鏡，這並非透明鏡片，而是呈灰綠色設計，如是者造型師團隊亦希望NATIVE SONS主理人Tommy O'Gara能夠為木村提供一副灰綠色的Guerrero，來貫徹劇集內形象，可惜NATIVE SONS官方的Guerrero眼鏡，一直沒有推出灰綠鏡片，只有透明、粉藍和桃紅等配色，未夠原汁原味。

《教場》劇集中，木村拓哉所佩戴的眼鏡品牌為增永眼鏡Waldorf。（《教場》劇照）

本來Guerrero並沒有灰綠色版本的。（NATIVE SONS）

不過，造型團隊藝高人膽大，自行將灰綠色鏡片換到Guerrero鏡框裡，以完成今次拍攝項目，誰不知這一期《TV GUIDE Alpha》發行後，萬千眼鏡控、潮流人都為這款特別版灰綠色Guerrero所迷倒，瘋狂搶購其他鏡片顏色的黑框Guerrero，最終導致這款NATIVE SONS眼鏡在全日本被搶購一空，但遺憾無論搶購成功與否也好，終歸並非男神所佩戴的那一款。

NATIVE SONS Guerrero木村黑框配GR56 灰綠太陽片 $3300。（上目眼鏡店）

幸好為回應Fans的訴求，Tommy O'Gara最近終於生產出一副灰綠色（GR56色）鏡片的黑框Guerrero眼鏡，設定完全和木村拓哉那副一模一樣，引來全日本潮界哄動，現在香港上目眼鏡店成功引入，雖然數目極稀少，卻總算是潮人們福音了。

木村拓哉佩戴小竹長兵衛的T301眼鏡。（廣告照）

說回木村拓哉，貴為潮流教父的他向來與眼鏡有緣，今次NATIVE SONS和增永眼鏡前，大神他老早就是小竹長兵衛、佐佐木與市、白山眼鏡店、EFFECTOR的支持者，許多職人手工眼鏡品牌，當初正是被木村所戴，才會馳名國際，成為潮流界寵兒。這種潮流觸覺，並非話木村拓哉的元祖造型師野口強，當年在背後運籌帷幄就能夠做到，木村他自己起碼要食過好多「夜粥」了吧。