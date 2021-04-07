2021台北時裝周街拍　台灣不止文青小清新　場外潮人顯時尚創造力

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-07 18:04

去年因為全世界爆發的疫情，讓世界各地的時裝週紛紛停辦改為線上，唯獨有臺北時裝週因為台灣疫情控制得當，反而變成全世界唯一有實體時裝週的地方，這也讓以往時尚主流的歐美國家紛紛回過頭來關心臺北在地的時尚發展，國外版本一直以來都很關注時裝週當地的街拍潮流，認為那是當地流行文化的指標，從去年開始，下半年的臺北時裝週街拍，我們特別聘請攝影師 Lee Shou Chih，Eric Chiang，Kevin 一起捕捉參加看秀的時尚人士裝扮，結果大獲好評， 文：ANNY TING（GQ Taiwan）

臺北人創意大膽、樂於展現自我的時尚態度讓世界驚豔，當時包括Vogue US、British Vogue、Vogue Italy、Vogue India、Vogue GE、Vogue China、Vogue CS、Vogue Hong Kong、Vogue Singapore等超過9個國家的Vogue版本轉載臺北街頭文化，讓臺北成為亞洲繼東京、首爾、上海之後的流行都市。

今年美國版Vogue更率先登出臺北街拍的時尚潮人穿搭，並且以「超乎預期，台北在地人混搭新高度！」作為結語，讓全世界看到臺北豐沛的創造力與時尚力，並於IG上特別介紹臺北時裝週。

而Vogue HK更以「千萬不要對於台北的印象還停留在「文青」、「小清新」的風格上，Cyberpunk、日式、還有high-low street的混搭以及帶我們提早進入夏日的性感機能風等等都已十分成熟，像是亞洲潮流的大熔爐。」來評論這一次的時尚街拍。現在就一起來欣賞一下這次同樣由攝影師 Lee Shou Chih，Eric Chiang 帶來的精彩街拍集錦。

60多款不同造型，哪個最帥最漂亮？（按圖點評偷師）↓↓↓

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同場加映：台北2021 Suit Walk街拍直撃：街頭混搭西裝 經典復古造型超時髦（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：台北最帥的風景！2021 Suit Walk 街拍現場直擊：街頭混搭西裝、經典復古造型超時髦！】