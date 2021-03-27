台北2021 Suit Walk街拍直撃：街頭混搭西裝　經典復古造型超時髦

撰文：GQ Taiwan
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台北第八屆Suit Walk登場啦！經歷了八年的Suit Walk這次以倫敦社交季為靈感，首度取消遊行、將活動範圍擴大到整個信義區，增加紳士市集以及不同的定點和許多有趣的活動，可以三五好友一同玩玩迷你高爾夫、西洋棋，還有百人紳裝秀一同共襄盛舉！加上天氣微涼又沒下雨，就是穿上西裝的好天氣，搭配防疫西裝愛好者儘管戴著口罩出席，依舊展現自我西裝風格！就讓我們一起來看看這次Suit Walk紳仕遊行有不能錯過的什麼精彩造型吧！
40多款不同造型，街頭混搭西裝、經典復古超時髦！哪個最帥最漂亮？（按圖點評偷師）↓↓↓
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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：台北最帥的風景！2021 Suit Walk 街拍現場直擊：街頭混搭西裝、經典復古造型超時髦！】