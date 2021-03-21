Outdoor戶外機能風受注目　山系時尚由日本發揚光大源於這三點

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-03-21 10:43

如果說到龐克（Punk）時尚，你直覺想到 Vivienne Westwood ，也自然將龐克風與英國聯想在一起；軍裝風格（Military）指標性單品 MA-1、Parka 大衣等等，則透過美國市場發揚光大，那麼近期越來越受到注目的 Outdoor 機能風呢？ 文：Polo Cheng, Amber Chiu（GQ Taiwan）

你可能會先想到 Arc'teryx、Patagonia、Columbia、The North Face 這些知名機能大廠，不過聚焦「風格」層面， Snow Peak、White Mountaineering、Visvim 等一系列日牌既時髦又不失專業的形象，更是令人著迷！連帶不少 Outdoor 品牌到了日本也多了支線，像是The North Face的紫標，透過日本市場而發光的品牌也不佔少數，甚至可以說是日本將「Outdoor Style（戶外/機能風格）」帶到國際。

我們都知道日本次文化發展蓬勃，但日本人為什麼如此鍾情 Outdoor？今天就讓我們從以下 3 點來看，日本究竟是如何帶起這股 Outdoor 風潮？ （點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

1. 宗教帶來對大自然的崇敬

雖然「宗教」與「Outdoor Style」在表面上看似絲毫沒有關聯，不過事實上最早把日本人與大自然連結在一起的，正是日本的宗教。

神道教，日本三大宗教之一，為日本原生宗教，是日本眾多宗教中最傳統，並且信眾最多的宗教。神道教之中非常注重的大自然與人類的關係，根據教義，神道教的信眾們認為神道是人們接觸大自然中的神明的方式，並且相信一座山、一條河、一棵樹、甚至是一塊小石子裡都有神明的存在，歷史悠久到幾乎所有日本傳統神話中的神祇、英雄、各種幽靈都有大自然化身的影子。

從日本的動 / 漫畫來看，大家更能理解日本與大自然、宗教之間關係：宮崎駿動畫《幽靈公主》就在探討人類與森林神祇之間的故事，《千與千尋》中白龍就是河神的化身，包括近期相當火紅的《鬼滅之刃》（人類的力量來自大自然的強大），都能感受到日本對於自然的敬畏與神聖。

與其說日本人自古「愛戴」大自然，更不如說是「敬畏」。擁有一年四季、好山好水的日本在作為受自然眷顧的土地的同時，也不時的被它摧殘著。颱風、海嘯、地震等天災皆是日本這塊土地的常客，1923 年的關東大地震、2011 年的東日本大震災，這些都是在日本人民腦中不可抹去的惡夢，更加深了日本人民打從心底尊敬大自然的想法。

神道教的信仰伴隨著日本人民穿過了幕府時期、工業化時代、甚至是戰後時期、一直到現代，神道教令日本人民根深蒂固地認為大自然與人類有著不可分割的關係，保護、接觸、體驗大自然更自然成為了全年齡層尊敬、倡導的事情。神道教帶來的對於大自然看法，即便到了現代，多了許多不同宗教信仰，人民對於一草一木的崇敬依然深植在心中，這樣的大環境在無意中拉近了熱門與戶外的距離，也間接成為了 Outdoor 風格的前生。

2. 地狹人稠與政府合力促成

我們從日本首都——東京來看，東京居住人口超過 1400 萬，是全世界人口密度數一數二高的地方，生活在這極度地狹人稠的城市裡，東京人的假日肯定更傾向離開這些高樓大廈，去一個更寬廣、不受限的地方走走，而在這種時候，登山、露營等活動，就很容易成為他們假期的選擇。

當然除了城市擁擠令人嚮往外出之外，其實日本官方也非常鼓勵市民們嘗試戶外活動，鼓勵的方式就是令外出變得更「方便」。首先，日本有著四通八達的公共交通，就算是沒有駕照的朋友也可以輕鬆出遊；其次，全日本共有超過 3000 個官方認證的露營區，保證你每次的露營之旅都有不一樣的選擇；最後，日本大部分的營區都有供電、供水，盥洗設備和所需的週邊以及園區規劃也都非常完善，所以就算是一家老小出遊也不必過於擔心安全上的問題，這樣的「方便」讓日本人毫無負擔就可以展開戶外之旅！

另外值得一提的是，日本人喜愛的不只單單露營登山這麼簡單，從櫻花祭的公園野餐賞櫻（甚至有一說是每個日本媽媽都會隨身攜帶野餐墊），到每年萬人朝聖的 Fuji Rock 音樂節，都是日本人喜愛戶外所延伸出來的活動。

【相關圖輯】：【Alexander McQueen】時裝巨匠的10件事：偷在皇室西裝縫髒話？（點圖放大閱讀）

+ 5 + 5 + 5

3. 生活，就是風格的展現

「風格來自生活」是一句形容人們穿衣品味的名言，大意是一個人的穿衣服風格源自於他的 Lifestyle，綜合我們前面提到的日本對大自然的敬畏、崇尚戶外生活的特性， Outdoor 風格會成為日本相當重要的次文化之一決不是意外。

我們都知道日本是儀式感、美學非常講究的民族，當人人幾乎都愛戶外活動，所需要的商品大致可以分成「專業機能導向」、「休閒日常」以及著重在「戶外時尚」的這三種，不少國際指標性戶外品牌都有足夠的商品都能滿足前兩項，唯獨後者在過去的時尚圈幾乎沒有一席之地。 Arc'teryx、Patagonia、Columbia、The North Face 成功在日本市場創造強大銷售，也進而促成了後來日系時尚品牌們加入 Outdoor 元素的契機， Snow Peak、White Mountaineering、Visvim 等就這樣誕生，甚至連日本時裝品牌們像Sacai、Undercover 也都多次（甚至每季都有）加入不少機能性的影子。而相較機能的日常服也多了不少像是Alk Phenix、Natal Design、GOHEMP 等選擇，當然器物類型的 Outdoor 用品也絕對是跟著越來越講究。

雖然「Outdoor 風格到底是在何時成為了潮流的一部分？」這個問題沒有正確答案，但在了解日本與戶外的在文化上的牽連之後，相信其中必然有它的相互影響。下次再與各位介紹許多時髦又有型的日本戶外品牌！

【相關圖輯】：Dior｜「Lady Dior」稱霸時裝界20年憑15個特質 名稱源由戴妃？（點圖放大閱讀）

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀：

【GQ Story】Outdoor Mania戶外瘋元年，陳柏霖：「走進大自然是因為我想去，而不是為了遠離某些地方。」

戶外機能持續延燒！編輯精選「5 個日本戶外品牌」機能迷絕不能錯過！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：為什麼日本好看的機能服裝特別多？從次文化晉身流行指標，「Outdoor 戶外機能風」與日本密不可分的 3 大關鍵！】