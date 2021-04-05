最熱炒潮牌限定店登陸置地　認識村上隆也大愛的SAINT MICHAEL

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-05 15:27

雖然中環LANDMARK的BELOWGROUND近半年才開幕，但分別進駐的期間限定店已驚喜不絕，繼早前HYPB/FRGMT和Awake NY後，最新4月的主角就是日牌SAINT MICHAEL。

SAINT MICHAEL限定店登陸BELOWGROUND。（BELOWGROUND）

老實說，目前在香港認識SAINT MICHAEL的人應該不多，但更老實說如果未曾聽過這品牌的話，閣下的潮流修為當真「好打極有限」。事關SAINT MICHAEL絕對是當前日本乃至西方High Street時裝界最火熱的單位，支持者包括LeBron James、村上隆（雙方上年更合作出別注系列）、Future等等，而這品牌的設計師分別正是細川雄太和Cali Thornhill Dewitt。

主理人Cali Thornhill Dewitt和細川雄太。（SAINT MICHAEL）

細川雄太不用多作介紹，這位品牌READYMADE的主理人，以古着軍布為基軸，將它們改造成各式各樣仿Birkin Bag、青蛙玩偶和硬式衣服，3月與Nike合作的Blazer Mid更是全球大熱。

至於Cali Thornhill Dewitt更是流行文化一代鬼才，集藝術家、音樂人、時裝設計師、插畫師於一身。早在1992年時參與Nirvana專集《In Utero》的製作，亦曾是Kurt Cobain與Courtney Love女兒Frances Bean Cobain的保姆。

當年Pablo大流行的拉丁風歌德字體，正是由Cali Thornhill Dewitt操刀設計。（GETTY）

近年，Cali Thornhill Dewitt再受另一音樂巨人Kanye West垂青，邀請參與Pablo系列，當年Pablo大流行的拉丁風歌德字體，正是由Cali Thornhill Dewitt操刀設計。其後這位洛衫磯才子更打進日本市場，與倉石一樹合作服飾品牌BEAT，引來一時風潮；到了2020年更聯合細川雄太一起創立SAINT MICHAEL。

穿上SAINT MICHAEL聯手Denim Tears合作的Baseball Jacket。（SAINT MICHAEL）

那麼READYMADE與SAINT MICHAEL究竟有何分別？前者與古着軍布入手，以古軍設計新衫，屬古着再造的程面；至於SAINT MICHAEL，則是一個玩舊代的品牌，基本上每件衣服都由新物料製造，卻每每經過，人手破壞、重洗水甚至塗以污跡，以造出溶溶爛爛舊衫一般的仿古感。而且READYMADE以軍事風為主調，SAINT MICHAEL則以神秘宗教結合街頭風概念為主，品牌之所以名曰SAINT MICHAEL，正是取名自聖經中七天使之首聖米迦勒。

焦點大作GRAFFITI HOODIE $6,220。（SAINT MICHAEL）

遺憾今次期間限定店引進的單品並不多。（BELOWGROUND）

因此SAINT MICHAEL是個很擅長玩圖案的單位，再將被多重洗水磨得陳舊布料，注入到設計之中，全是其最出采的地方，今次BELOWGROUND的SAINT MICHAEL限定店所帶來的作品，將這技巧表現得淋漓盡致，其中一款將聖母、The Simpsons、嬉皮文化和塗鴉結混會的「大雜嬒」Hoodie，更是焦點單品，搶眼之餘卻不易Carry，不過其他單品就相對簡約，容易配襯。

SH CREW SWEAT $3,960。（SAINT MICHAEL）

+ 8 + 8 + 8

遺憾今次期間限定店引進的單品甚少，只有十數款，其他人氣之作如與Denim Tears合作的Baseball Jacket，或其他自家運動褲款都沒有出現，實在可惜，不過作為現今時尚界最火熱的名字，仍然值得親身到BELOWGROUND看過究竟。