The North Face聯乘Hender Scheme　山系機能時裝融合植鞣革美學

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-09 19:44

山系時裝大流行，當中尤以Arc'teryx和The North Face人氣最高，那邊廂「不死鳥」日前宣告與Greater Goods進行中國區專屬合作，Jil Sander的聯乘也如箭在弦。對家來勢洶洶，The North Face當然不甘示弱，日本區更是一馬當先大鳴大放，上月先有Palace Skateboards，今月則來Hender Scheme。

The North Face × Hender Scheme系列4月9日就會正式啟動。（The North Face）

自上年首次合作開始後，The North Face × Hender Scheme獲得廣泛好評，那次聯合設計的作品並不多，就只有Nuptse Down Moc、Nuptse Peel Gore和Nuptse Down Bootie三個黑色鞋款，但以牛皮革包裝成羽絨Puffer的臃腫模樣，不但概念劃時代，更將皮革工藝提升至全新境界，原來皮鞋都可以如斯Functional。

焦點大作HS Climbing Diversity機能鞋。（The North Face）

一對鞋子，包含鞋與襪。（The North Face）

來到第二季度，The North Face × Hender Scheme系列亦將作品擴展至包袋領域，不過仍然堅持貴精不貴多，總共只有4款。鞋履方面，HS Climbing Diversity機能鞋和HS Ultra Stratum PRO涼鞋，Climbing Diversity是一個由Hender Scheme主理人柏崎亮自行研發的全新鞋款，網面皮革相互結合，並以日本民族崇尚的襪套鞋作靈感，一對鞋子包含鞋與襪，卻又採取分離式設計，在戶外環境就鞋襪一起穿，回到家或者露營帳篷則將外部鞋子脫下，把內套襪套當一般襪子著用，與當年Nike與工業設計師Marc Newson聯手創作的Zvezdochka鞋一脈相承。

Nike與設計師Marc Newson聯手創作的Zvezdochka。（Nike）

HS Ultra Stratum PRO共有兩款顏色。（The North Face）

至於涼鞋款Ultra Stratum Pro，則屬The North Face定番設計，但柏崎亮再為它帶來升級改造。一改傳統Ultra Stratum Pro以100%尼龍作鞋面索帶的構造，這HS Ultra Stratum PRO鞋面改用皮革 × 尼龍索帶雙重混合方式構造，將Hender Scheme標誌性的杏色植鞣皮注入其中（另有黑色植鞣皮版本），成功將和風美學與美式戶外機能理念完全融合。

Hender Scheme主理人柏崎亮。（G-Shock World）

HS Shuttle Daypack Slim背囊和上文的HS Climbing Diversity機能鞋一樣，同樣採用分離式概念作主軸。（The North Face）

+ 3 + 3 + 3

包袋方面，HS Shuttle Daypack Slim背囊和上文的HS Climbing Diversity機能鞋一樣，同樣採用分離式概念作主軸，Daypack袋面下面部份的小袋，乃是可以分拆出來作獨立使用，雖然如此理念，平常Hender Scheme的自家Daypack經已使用過，但這別注版本的分拆小袋，則配備了膀帶，方便作斜孭袋使用，再配合植鞣革包飾手把位、拉鏈扣和商標小旗，虛榮感滿載。

HS Glam Travel Kit手提小袋。（The North Face）

袋包乃採用「三重袋中袋」設計。（The North Face）

就算是表面簡約不過的HS Glam Travel Kit手提小袋，也內有乾坤，袋包乃採用「三重袋中袋」設計，平常容易收納，但當需要用到的時候，卻可以將不同小物，分門別類到不同小包袋之中。柏崎亮對工藝的執着和機能的創意，真心叫人嘆為觀止。

這個矚目系列，將於4月9日正式啟動，但遺憾的是跟上月的The North Face Purple Label × Palace Skateboards一樣，只限日本國內發售，而且今次更需要抽籤，購買難到大增，看來香港人又要不忿地找代購幫忙了。