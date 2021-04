奈良美智千萬身價背後的9件事　因這原因10年來不在日本辦展覽

撰文: GQ Taiwan 最後更新日期: 2021-04-09 19:47

奈良美智在台灣首次舉辦的個人特展,已經成為當地關心的大事,只是沒想到,一向低調又討厭炒作新聞與畫價的奈良美智,卻選擇在開展前離開台灣,也沒有接受任何媒體採訪,台灣人的問號與驚嘆號掉滿地。在展出期間,我們來先幫大家腦補一下大師本人的霹靂故事。

1. 跟村上隆一起泡溫泉,還拍了裸照

對許多人而言,奈良美智是獨一無二的,他用細膩色調與溫柔筆觸觸動每個人的心弦,也用波濤洶湧的價格驚動投資客與收藏家。他與村上隆算是聲勢相當,但不論創作與為人風格都差異頗大,就像奈良的《跟著奈良美智去旅行》紀錄片讓人感受真實的溫暖寬厚,而在村上隆的電影《水母眼》裡則是帶著溫馨趣味的商業化。奈良雖然有眾多的商業合作,卻不失他的文藝形象,村上隆則是塑造了企業化的商業形象,雙方各有所長也各自有鐵粉。

奈良美智在歐美藝術界成名遠晚於小他三歲的村上隆,後者在上世紀末期拿到日本藝術博士後,困頓於日本現代藝術界的保守,因而策略性地前往西方建立影響力再反攻東方,果然2002年就跟Louis Vuitton聯名。然而在村上隆在全球藝壇開始大紅大紫時,卻跟當時才剛有點名聲的奈良美智惺惺相惜,村上隆不只開始收藏奈良美智藝術品,還接受日本《美術手帖》的邀請與奈良美智泡湯對談,然後2012年兩人都已經有國際地位時,又再度去熱海一起旅遊與泡湯。已經是國際藝壇大腕的村上隆在對談中仿若熱情粉絲一般,暢談奈良再貴的創作他都照樣買。兩人還讓出版社拍了兩人洗浴的背面裸照 (恥度太大,我們就不轉載了),詳細故事請見大藝出版的《美術手帖特集:奈良美智回歸原點》。

2. 特別為台灣展創作「朦朧潮濕的一天」,只花了十天卻很滿意

奈良美智這幾年會在拍賣市場上風起雲湧,最主要是因為歐美頂級美術館對他的青睞,紐約MoMA算是領頭羊,2019年他又連續受邀在洛杉磯美術館、畢爾包古根漢等藝術殿堂開展。此外奈良行事低調,也讓合作的藝廊對買家較為挑剔,作品不隨便賣,但完全擋不住收藏家的渴望,造成了市場供不應求。

這次台灣特展完全不是在奈良美智原先計畫內,因為很多大師自己喜歡的作品幾乎還在洛杉磯的大型回顧個展裡。奈良美智為了台灣的展覽,覺得必須要畫出一幅能夠與他近年最得意的《Midnight Truth》匹敵的作品。幸好他想到在森美術館裡的《Miss Moonlight》其實可以來台灣展出壓力頓減,自然而然也產生了要再畫一幅足以與《Miss Moonlight》相稱的作品的熱情,從開始畫到完成花了10天左右。「這幅抱著對多次造訪過的台灣的想法所完成的畫,我命名為《Hazy Humid Day》。謝謝來自這幅畫的故事的陪伴,非常感謝。我自己覺得它已經成為比外表更有深度的作品。我非常高興這幅畫能夠在台灣展出,對努力至今的自己也有種想要說「謝謝」的感覺。」大師為台灣展親自寫下了這個感言。

3. 十幾年前東京展人氣不高,曾經氣得好久都不想在日本辦展

在《美術手帖》訪問中奈良美智曾表示他十幾年在東京辦特展時才吸引3萬人,而村上隆在橫濱的展覽卻吸引將近10萬人,就算彼此是好朋友,大師還是非常洩氣,十年都沒在日本辦展。

4. 沒靈感時就聽Bob Dylan的音樂

奈良美智十幾年前橫濱開展時受訪談到,他創作中若不知道要聽甚麼音樂時,總是會放Bob Dylan早期的音樂。他喜歡的是那種吟遊詩人的氣質,到各地旅行時在街邊唱著歌,唱完聽到別人要求再唱幾首,像是一邊旅行一邊生活。這樣的想像,無疑是讓他創作時心靈更自由。

5. 大師為天團REM操刀MV與封面

奈良美智從小就是個龐克音樂迷,他與時尚設計師Stella McCartney合作的今年春夏膠囊系列日前瞬間秒殺,主題就是We are punks。而他在90年代於美國教書時,跟許多獨立搖滾與龐克樂團有很多的接觸,因此為滾石雜誌封為搖滾音樂史上100大藝人的R.E.M樂團操刀,在2001年專輯《Reveal》的單曲I'll Take the Rain畫MV內容與設計單曲封面。MV裡面的小狗,正是他非常知名的公仔收音機Dod Radio的原型,更早在大師1991年創作的《Dog》畫作就出現了。

6. 最愛咖哩飯

雖然已經是國際藝術大師,一個中型的創作在畫廊等一級市場都是千萬起跳,但是奈良美智飲食習慣還是很樸實,就像大師這次到台灣隔離時,吃的是鼎泰豐的小籠包。根據日本維基百科,奈良美智最愛的日本平民美食是咖哩飯,而且還是真的很平民的Curry House Coco Ichibanya (台灣的咖哩壹番屋) ,他也喜歡日本松屋的咖喱菜飯。

7. 不小心成為日本反核運動的Icon

日本海嘯引起福島核電廠的災難,當時奈良美智人在家鄉青森,距離福島幾十公里。當年泰國曼谷就掀起一陣反核運動,只是沒想到的是很多女生cos-play奈良美智90年代畫作No Nukes,那是當時他面對美國No Nukes反核運動時引發創意的作品。曼谷的抗議新聞傳到日本後,掀起更大的日本當地街頭抗議,又有更多男男女女學習這幅畫來舉標語。眼見於此,奈良美智在自己的Twitter帳號上提供該幅作品的高解析度影像免費下載,但僅限於反核運動使用,不准銷售海報或商業用途。很不幸的是,這些海報幾年前流入到市場上,網路價格甚至高達數千元,這是創作者最痛恨的事情。

8. 青銅雕塑是奈良美智近年的創作重心

奈良美智的標誌就是大眼睛少女,但是311大海嘯前是一個分水嶺,在這之前少女有著天真外表與睥睨大人世界的蔑視眼神,之後的少女臉孔就開始朦朧又有療癒氣質。然而其實311之後,奈良有很多時間無法作畫,因此開始捏陶雕塑,近而跨入青銅雕塑領域,台灣人熟悉的公仔小森子其實是源自於大型青銅雕塑森林女孩,該作品系列是目前洛杉磯展的門面看板作品,而拍賣會上出現過一次,成交價格大約三千萬台幣,價格比畫作低很多,但是像村上隆或日本攝影大師荒木經惟都是重量級收藏者。奈良美智的作品再貴,村上隆看上的都會買,他形容青銅系列最棒的地方是讓人感受到奈良美智把自己最深刻的感情都挖出來了。村上隆的評語讓奈良美智非常窩心,因為他在這一系列創作時不僅有很多瓶頸,常常覺得自己快不行了,然後又沒有引起像大眼女孩那麼強的共鳴。

9. 周邊商品飆天價的心理矛盾

奈良美智的作品不只在高端市場所向披靡,同時也充滿了大眾化商業的可能。首先,他每件作品都具有極高辨識度以及獨立的思想創作脈絡,能夠普及但不會無聊,這也是大眾樂於收集他的周邊商品的理由。早期來自於他在不同美術館辦大型個展時授權生產的紀念商品,誰能想到多年以後接連因為eBay及線上拍賣風潮,一個煙灰缸在網上價格就要上萬元起跳,漲了十幾倍,諷刺的是,每一件的價格,都高於Stella McCartney今年與奈良合作春夏膠囊系列的Unisex華服配件,但是後者一推出就秒殺,現在電商價格加一倍也不見得有貨。

至於大家現在熟悉的奈良美智公仔,大多源自他的雕刻創作,然後以版畫銷售概念發行限量公仔,如今也成為拍賣行吸引多金年輕人的利器,價格硬是比別的藝術公仔多了一個零。奈良似乎不樂見這種公仔炒作風氣,這幾年開始把藝術玩具或配件的生產數量鬆綁,除了早年〈Gummi Girl〉糖果盒推出非限量系列,還特別創作《123 Drumming Girls》三組一套的公仔,雖然需要抽籤登記才能購買,但並未被炒價到離譜。

