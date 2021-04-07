New Balance邀Teddy Santis任創意總監　玩老人潮流概念成關鍵？

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-07 19:16

憑藉多個出奇不意的聯乘項目，New Balance近年在潮流界的舉動早已極之矚目，然而論重要性和長遠意義，卻遠不及今次品牌人事變動的萬分之一。委任Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis出任New Balance MADE in USA美國線的創意總監，堪稱影響這個經典運動品牌氣運之超高明一著。

New Balance日前宣布委任Teddy Santis出任New Balance MADE in USA美國線的創意總監，2022年正式履新。（New Balance）

在這個甚麼都講求跨界別互動的世代下，時裝潮流與運動科技的界線愈來愈糢糊。adidas Performance與Originals線過去壁壘分明，但現在kolor及WOOD WOOD等時裝品牌，早已透過Performance名義與adidas進行合作。

sacai × Nike合作無間，打造的LDV Waffle和Vaporwaffle全球大受歡迎。（Nike）

阿部千登勢為大坂直美設計網球比賽服飾。（Nike）

至於kolor主理人阿部潤一妻子阿部千登勢就更厲害，她的sacai與Nike合作無間，將運動元素擴展到時裝領域，打造的LDV Waffle和Vaporwaffle全球大受歡迎，更為大坂直美設計網球比賽服飾，與前輩UNDERCOVER設計師高橋盾的Nike GYAKUSOU系列分庭抗禮。

New Balance T-HOUSE絕對是NB日本部近年最精彩的項目。（New Balance）

面對兩大運動巨頭將時裝 × 運動概念玩得爐火純青之際，「三哥」New Balance近兩年也不遑多讓，銳意變法，推出多個精彩項目作回應。例如在日本區成立New Balance「T-HOUSE」，打造日製植鞣革M1300 JPJ；重生992、2002等舊鞋款；誠邀WTAPS合作製作992；聯手Casablanca持續推出327系列；以至與香港Dahood打造玩具包裝57/40等等，都看得到New Balance管理層市場定位的根本性改革，時裝潮流之地位，愈見重要。

Teddy Santis主理的Aimé Leon Dore，近年風行歐美時裝世界。（SSENSE）

Aimé Leon Dore SS20服飾系列。（Aimé Leon Dore）

所以邀請Teddy Santis，這位Aimé Leon Dore主理人，入主成為New Balance MADE in USA美國線創意總監，絕對是既合情合理，又毅高人膽大。合情合理是因為Aimé Leon Dore × New Balance本身是NB在歐美地區最成功和持久的聯乘系列，既聯名推出過550、650、827、990及997等別注鞋款，也生產了很多別注服飾，地位就如sacai與Nike一樣，屬大規模固定Collaboration，於NB的歷史而言十分少見。

Aimé Leon Dore × New Balance 1300。（New Balance）

然而之所以毅高人膽大，是因為傳統上運動品牌與時裝品牌，過去的營運模式有着明顯分別。時裝品牌習慣有Creative Director一職，更習慣以此身份者去代表品牌，來展示形象和銷售產品，相反運動品牌則大不流行如斯概念，因此Virgil Abloh會被委託為Louis Vuitton男裝創意總監，Kim Jones會成為Dior Men Creative Director，但他們與Nike的關係，哪怕產品售賣得再熾熱也好，亦只會被視為合作單位，在職權和意義上，均與Teddy Santis上任創意總監一事相去甚遠，可見今次New Balance的確為運動品牌業界樹立一個全新指標，未來或者會有更多運動牌子效法，聘請知名時裝設計師去主理某條主線系列，甚或至統領着整個運動品牌，值得世人拭目以待。

美製NB如果由更有時裝觸覺的人去主理的話，其實變化一定再多元得多。

而且昔日的美國總區New Balance，每每給予人「捉到鹿都唔識脫角」之感，明明有一手好牌，卻又總是愛理不理，自身甚少將一眾波士頓美製New Balance發揚光大，而是要靠權力特大的日本區NB加以包裝和宣傳，甚至重塑1985年M1300，並配以「5年一遇」之方式售賣，也是從憑日本NB部門的匠心獨運（從前日本NB職人曾說，早年他們複刻美製M1300時，希望N字標記上的車線造得圓潤粗糙一點，以切合1985年之原始感覺，但美國職人們卻對原汁原味這個概念不明所以，潮流觸覺明顯相對濟後），更不用提人家日本的tokyo design studio和T-HOUSE部門。

多年前的元祖New Balance 320廣告，邀請兩位公公婆婆穿上320鞋子作宣傳。（New Balance）

2020年為宣傳Aimé Leon Dore × New Balance 827 Abzorb別注，Teddy Santis復刻了當年廣告。（New Balance）

可見委任Teddy Santis，以其非凡時裝觸覺去包裝、活化歷史悠久的New Balance MADE in USA，實在高明，要知道New Balance貴為Daddy Shoes始祖，一直與老人家與阿伯鞋掛鈎，多年以前為宣傳320型號跑鞋，品牌忽發奇想邀請公公婆婆做Model，穿上320鞋子配搭老人造型宣傳鞋款，創先河地將老人家美學概念注入球鞋世界，改寫歷史。而上年為宣傳Aimé Leon Dore × New Balance 827 Abzorb別注，Teddy Santis復刻了當年廣告，再度提倡老人美學來掀起全球熱話，大獲全勝。

Aimé Leon Dore × New Balance 550在二手球鞋市場極受追捧。（STOCK X）

此外細心留意的話，也會發現Teddy Santis是一個很擅長從舊物事、古着等歷史元素找靈感的設計師，如NB550、650這些早已被人遺忘，只有老人家才穿的舊款，在他畫龍點睛之下，卻昇華成一對坐擁舊化細節的新潮鞋款，更形成抄風，打破二手球鞋市場由Nike唯我獨尊之局面。

Stone Island × New Balance系列亦蓄勢待發。（New Balance）

Hypebeast始創人Kevin Ma近日才驚訝地意識地New Balance的人氣已超越adidas了。（Kevin Ma）

哪怕論整體市場規模New Balance仍與大剔、三間有一段距離，但單從潮流線角度看，近年New Balance的發展，卻一定比過份倚賴Kanye West的adidas來得要好，往後能否直接對Nike構成威脅？那就看看Teddy Santis是否真材實料了。