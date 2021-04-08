【ROLEX】勞力士Explorer回到元祖36mm設定　木村拓哉效應的經典

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-04-08 17:29

ROLEX剛發布2021年新錶款，對於追求Retro味道的人來說，Explorer和Explorer II這兩款新錶無疑是焦點作，其中因木村拓哉之名而深得時裝人喜愛的Explorer，更回到元祖的36mm設定，即時想起「潮神」在《戀愛世紀》、《HERO 2》等日劇的經典時刻。

ROLEX Explorer 124270 回到36mm設定，更推出金銀Two-Tone配色。（ROLEX）

ROLEX現役的Explorer 214270的尺寸是39mm，迎合大錶面潮流大勢，不過近年人們又愛Back To Basic，尺寸「剛剛好」的錶面所呈現的低調美學，再次贏得人心，令到夠大夠浮誇的年代將成過去式，而214270亦會停產，向大碼的Explorer說再見。



按圖看兩代ROLEX Explorer的分別：

新一代的Explorer 124270的尺寸設定改為36mm，其實這是此型號於1953年初面世時的元祖模樣，雖然重拾Original的感覺。但新錶也有新元素。124270源用阿拉伯數字3、6、9與Chromalight夜光顯材質時標，以及黑色漆面錶盤，再搭載3日動存的3230自動機芯。除了精鋼外，今次更加入「金銀潤」的設計，以錶廠專利Oystersteel和含有18K黃金的Rolesor物料，Two-Tone配色多添成熟感。124270定價為$50,000，比上一代214270的$50,800便宜一點，可算是反通脹。

木村拓哉在《戀愛世紀》中以ROLEX Explorer 14270（電戲截圖）

說到Explorer，今次124270回歸36mm，又聯想到木村拓哉。眾所周知，這些年來木村大神帶起的潮流單品，絕對是數之不盡，而ROLEX Explorer是當中經典之一。話說木村拓哉先後在《戀愛世紀》、《HERO 2》戴上Explorer，雖然不是初代「肥仔字」1016，而是14270，但依舊令這錶聲價十倍，在亞洲地區更備受追捧，木村效應戰無不勝。