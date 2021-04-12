文化屋雑貨店徹出尖沙咀　回顧加連威老道一帶潮店20年風光歷史

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-12 20:13

對於8、90後的潮流人而言，尖沙咀加連威老道、金巴利街、嘉蘭園一帶的區域，向來有着無可替代的回憶與情感。遺憾昔日的時尚流行文化重地，現已今非昔比……

文化屋雑貨店Bunkaya Zakkaten尖沙咀店將於4月26日光榮結業。（文化屋雑貨店Bunkaya Zakkaten）

以後Fans就要轉移到深水埗和旺角文化屋雑貨店Bunkaya Zakkaten光顧了。（攝影：龔嘉盛）

最近該地區又有另一間指標性潮流單位，宣布將會於4月尾撤出，說的知名日系選用店文化屋雑貨店Bunkaya Zakkaten的尖沙咀分店。文化屋8年前進駐金巴利街22號1樓，地下門口為一間花店，本來並不易找，幸好他們外牆裝門面裝潢不斷轉變，十分搶眼注目，由最初的落地大玻璃，到中期綠色外牆，以至近年的橙色外觀，一直見證加連威老道地段的變遷。

中期的綠色外牆。（文化屋雑貨店Bunkaya Zakkaten）

店內的一事一物。（文化屋雑貨店Bunkaya Zakkaten）

就連文化屋的主理人Rex也格外感觸：「記得開店初期，正值韓流盛世，很多客人前來購物時都充滿韓燒的味道，我們亦見證着這條街道由每日的人山人海，到近期吉舖處處，疫情真是對各行各業帶來很大打擊。」

文化屋雑貨店BUNKAYA ZAKKATEN與​Luddite主理人Rex對尖咀種種變遷不無唏噓。（黃寶瑩攝）

文化屋雑貨店源自日本，由長谷川義太郎創立，香港區文化屋則由長谷川愛徒Rex所開辦，主打一系列各式各樣的古着和玩味商品，店中刻意佈置得眼花繚亂，每每使人花上半天時間搜寶去，置入其中，的確有如去到東京的特色選物店之中。

尖咀店加連威老道當真已風光不再了嗎？（香港01）

利時商場以前是本地年輕人的購物勝地。（香港澳門旅遊指南）

回憶過去二十多年潮流發展，加連威老道一帶地段，一直與日本流行文化息息相關。自90年代木村拓哉將美式古着、原裏宿潮流推向全亞洲起始，該區立即湧現一系列潮流商店，位於嘉蘭園的利時商場一馬當先，吸引大量小型古着舖進場，繼而一系列日牌水貨店也走進其中，當中最出名的，首推Anytime和OHIO。

昔日Anytime加連威老道地鋪。（嘿皮嘿皮買賴浮- 痞客邦）

在那個A Bathing Ape、NEIGHBORHOOD、UNDERCOVER、BEAMS BOY和SOPH.都沒有香港專門店的年代，本地年輕人又未能時常飛往日本，網購也未普及，往往只能夠光顧這些水貨店，購買心儀的潮流產品，當真是往事只能回味。

加連威老道時代的TAKE5樓上鋪，筆者至今仍然覺得他們的社長好似劉松仁。（findglocal）

後來隨着日本潮流文化在香港日益壯大，一眾潮流單更於轉角的加連威老道「插旗」，開設面積更大的時裝店，代表日表街頭潮流的Anytime、OHIO從利時走到加連威老道；主打日牛文化的TAKE5（當時還有水貨GOROS售賣）、Jeanshouse，以至由EVISU創辦人山根英彥親自主理的Yamane Jeans亦一同加入。

Jeanshouse牛仔店。（Jeanshouse）

主打滑板文化的HKIT skateboard shop，以至財雄勢大的double-park/ EXI.T也陸續於那裡登場，double-park/ EXI.T位處最佳盛品酒店的過萬尺地庫之內，引入MONTAGE、CYCLE、G.D.C、FUTURA LABORATORIES以至I.T自家品牌FINGERCROXX，可見當時加連威老道一帶的多姿多采程度，實在可一不可再，稱它為「香港裏原宿」，當年也絕不為過。

美之時裝入口店Mee & Gee。（hk861）

Little DOT Vintage主打70年代女裝古着服飾，搜羅回來的產品十分精美。(Little DOT Vintage)

雖然較之昔日的風光盛世，加連威老道一帶經歷了種種人事物事變遷，然而物是人非，只要用心留意用心發掘，該處也不缺出色時裝店，值得大家尋寶。例如位於街尾的美之時裝入口店，依然是鄰近理工大學時裝系學生，尋找設計靈感的聖地；進階一點想買古着的話，鄰近有Little DOT Vintage、ONE ZERO。而上文提及過的Jeanshouse和HKIT skateboard shop，這麼多年來仍屹立不倒，同樣主打美式街頭文化的Loading Store亦一直深得年輕一代的歡心，可見縱然不復當年勇，對於鍾愛尋幽探秘，發堀小店的朋友而言，加連威老地段至今仍然是一大臥虎藏龍之地。