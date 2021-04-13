韓牌young n sang玩老人時尚　花恤衫闊西裝變耆英版WACKO MARIA

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-13 18:12

雖然時裝界「擺老人家上枱」做Model的例子屢見不鮮，《一物》頻道過往也報導過不少，但哪怕是舊酒新瓶，只要看見公公婆婆穿上一系列入型入格的流行服飾，仍然不看不厭。

早幾天Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis，被New Balance委任成為MADE in USA線的創意總監，上位之道，正是靠老人家食糊。（New Balance）

例如早幾天Aimé Leon Dore主理人Teddy Santis，被New Balance委任成為MADE in USA線的創意總監，究其觀之，正是他擅長向長者致敬，在持續進行中的Aimé Leon Dore × New Balance聯乘系列中，每每加入點點老人家元素，例如將公公婆婆才會著的NB550、650，以舊化技術來重新包裝，進化成潮流人瘋狂搶購的人氣球鞋；他也請來一系耆英粉墨登場，擔任Model拍廣告，向多年前的元祖New Balance 320廣告致敬。靠老人家美學扶搖直上做埋創意總監，再一次證明家有一老，如有一寶。

young n sang是韓國年輕男裝品牌，誕生自2017年。（young n sang）

韓國品牌young n sang，也深明箇中道理，雖然未及Aimé Leon Dore這般有名，但出道短短數年之間，已深得業內人士肯定，夫妻檔主理人Youngshin和Sanglim，更早在2015年已贏得Council of Fashion Designers of America Prize的相關大獎（CFDA × Teen Vogue × Target competition），也曾受美國橄欖球聯盟之邀，為Super Bowl設計周年別註服飾，潛力毋庸置疑。

那麼，他們的致勝之道是甚麼？正是擅長玩近年時裝世界兩大超級潮流元素：老人家和古着再造。

young n sang找來的老頭子入型入格，別有一番風味。（young n sang）

窪塚洋介與其至愛的WACKO MARIA。（WACKO MARIA）

+ 6 + 6 + 6

先說老人家，大家可以看到young n sang近年一再推崇耆英美學，SS20與FW21季度都分別請來老伯當模特兒，將闊身剪裁，甚至不修邊幅的西裝，結合金鏈、花恤衫構成的基礎造型概念，十足十江湖蠱惑仔，甚有日牌WACKO MARIA之氣息，分別只不過人家乃是用窪塚洋介和野村訓市作生招牌，young n sang則找來老頭子而已，各擅勝場。

出道之初，young n sang的Vintage Remade手法和概念，乃是將數件舊衣拆解，再混合Patchwork拼貼成一件衣服。（young n sang）

至於古着再造方面，更可以凸顯Youngshin和Sanglim二人在設計觀方面的銳變，在2017年出道之初，young n sang的Vintage Remade手法和概念，乃是將數件舊衣拆解，再混合Patchwork拼貼成一件衣服，理念與OLD PARK、Rebuild by Needles和Defective Garments等一脈相承。

FW21新季系列以韓國的寧靜鄉村景觀作為靈感設計，將山水自然顏色，融入衣服之中。（young n sang）

此圖正好解釋young n sang如何以抽絲剝繭的精密方式去創作，先將古着全面分解成紗線，再編織成Woven類外套。（young n sang）

+ 17 + 17 + 17

不過，自上年開始，young n sang的古着再造發生了根本性變化，轉向以更抽絲剝繭的精密方式創作，不再將舊衣拆成布塊再縫合，而是將古着全面分解成紗線，再重新編織成Woven類的外套服飾，既有型美觀，也具有環保可持續理念，更保留了點點唯古着衣料才有的歳月痕跡與質感，如同演繹這些衣服的老伯伯一樣，經得起歲月考驗，愈是洗練，愈有味道。