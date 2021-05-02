【YSL】Saint Laurent推出經典包款春夏版　8款編織及帆布包推薦

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-05-02 09:45

Saint Laurent 在時尚大秀上總能帶給女人性感、個性以及遙不可及率性形象，包袋上的設計更以簡練冷冽的外型，擄獲了一大票喜歡率性風格的女孩，在設計上品牌不僅運用縮寫字樣 YSL Logo 打造了Niki、Kaia、Solferino...等秒殺包款，近年更大膽撤下標志性字樣推出 Carre 包款，完美體現「簡約」兩個字， 今年春夏，品牌不當酷女孩準備帶妳去度假，Saint Laurent 將孫芸芸、BLACKPINK Rosè、昆凌到小賈太太 Hailey Bieber 狂愛的包款，全換成編織及帆布材質，讓原本帥氣的包袋多了點休閒感！

名人狂愛經典款

Saint Laurent 的包款沒有其他精品鋪天蓋地的宣傳，但自帶的帥氣形象早已成為許多女明星衣櫃裡的必備款！品牌大使 BLACKPINK 的 Rosè 在先前的街拍中便揹上簡約的 Carre 包袋展現俐落的樣貌，Hailey Bieber 則以信封外型的 Cassandra 做為日常搭配，時尚 Icon 孫芸芸則以 Kaia 這款半月包搭配迷彩裝，以反差方式穿搭，而氣質女孩張鈞甯，則以標誌性的 Niki 呈現不同以往的樣貌，昆凌則是換上帶有壓線飾邊的 Soferino。

跟著Saint Laurent去度假

在這春夏，Saint Laurent 將Niki、Kaia、Solferino、Cassandra、Carre...等多款經典包換上新的外衣，以拉菲草又或是淺色帆布為主軸，打造出多款輕巧休閒感十足，但同時又不失個性的包款，在今年夏天如果想挑一款帶有「涼感」的包款，那請往下看看編輯為大家整裡的 8 款包！

YSL經典款式春夏新版集合（點圖放大閱讀）▼▼▼

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