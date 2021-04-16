Barbour聯乘Noah系列香港區上架　破格配色圖案比Supreme技高一籌

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-16 17:44

雖然論地位名氣，Noah仍然與Supreme有一段距離，但Noah聯乘Barbour系列，卻一定是這英倫百年經典戶外品牌近年最成功的Collaboration，遠比Barbour聯Supreme人氣高得多了。

Barbour × Noah第二擊香港區終於發售。（Barbour）

自上年秋天第一回聯乘登場大受歡迎後，Barbour × Noah今個春天也迎來第二波合作，較早發售的歐美地區甫一推出已被搶購一空，香港區配貨今個周未亦終於抵步，於K11 Musea的Barbour專門店作全港獨家發售。

FW20首季度玩上了Patchwork設計。（Barbour）

上年Barbour × Noah系列之Bedale Waxed Jacket。（Barbour）

較之前作，新季Barbour × Noah SS21視覺美學上可謂更加搶眼，FW20季度雖然玩上了Patchwork和鮮黃色調到經典Bedale Waxed Jacket褸上，但油布依舊以純色為主，並未見任何Pattern在其中。

Noah創始人Brendon Babenzien。（Noah）

Barbour × Noah將腰果花Paisley注入到Bedale Waxed Jacket，$6,750。（Barbour）

然而SS21 Noah設計師Brendon Babenzien卻藝高人膽大，將腰果花Paisley和斑馬紋Zebra Stripe，注入到Bedale Waxed Jacket、帽子、背囊等服飾單品之上。Paisley圖騰以深綠色為主，既有古典民旗風情，也食正近年由KAPITAL、MIYAGIHIDETAKA以及Children Of The Discordance等日牌所掀起的街頭腰果花潮流，更顯話題性。

Barbour × Noah Zebra Stripe Bedale Waxed Jacket $6,750。（Barbour）

+ 2 + 2 + 2

至於另一款重點圖騰Zebra Stripe，則更考一眾潮流人的穿搭功力，雖然以黑白兩基本顏色作主調，但結合成斑馬紋所衍生出來的化學作用，則是極盡狂野爆烈，令人頓時想起New Wave樂隊Blondie主音Debbie Harry的性感造型，或港產片《百變星君》中周星馳的經典戲服。不過如果驚太爆而又想「膽粗粗」試試動物紋的話，其實也不必一定買圖案覆蓋面積最大的Jacket，背囊或漁夫帽小試牛刀，也是不錯之選。

Blondie樂團主音Debbie Harry。（GETTY）

《百變星君》中周星馳的經典戲服。（百變星君海報）

除了Noah別注外，香港區Barbour今星期亦迎來另一款有趣聯乘，是與華裔插畫家Mr Slowboy的合作系列。作為當前時裝界甚有名氣的創作人，Mr Slowboy堪稱當代的穗積和夫，因兩者同樣擅長將風度翩翩的紳士造型，繪畫成親切可愛又時尚的插畫示人。

穗積和夫的經典插畫。（穗積和夫）

Mr Slowboy的Barbour畫作，匠心獨運到將多位男裝界的紳士達人繪畫成畫。（Barbour）

前輩穗積和夫以畫定義常春藤Ivy Style於日本時裝界之意義，Mr Slowboy則擅於以畫去和時尚單位進行互動，過去已曾經跟Lock & Co Hatters、Mackintosh、Drake's、Dunhill、伊勢丹等單位合作，推出聯乘項目。

Barbour × Mr Slowboy Tee。（Barbour）

今次Barbour × Mr Slowboy別注，創作人匠心獨運到將數位男裝界的紳士達人，如Jake Grantham、栗野宏文以及山下英介等大人物，悉數繪畫成穿上Barbour外套的插畫，再印到T-shirt之上，相較於Barbour聯乘Noah的潮味逼人，這系列無疑以親和力見長，各適其適。