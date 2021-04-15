木村拓哉聯乘RAY-BAN經典AVIATOR　日本職人製作超限量生產200副

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-04-15 19:34

日本製品精益求精，當一件單品打正日本「職人製」的旗號，本已大大加分，如果再加上「木村拓哉監修」這一個大賣點，更是不得了。

最新木村拓哉 × RAY-BAN廣告照。（RAY-BAN）

說的是RAY-BAN，作為現代流行文化的經典太陽眼鏡品牌，自1937年誕生以來風靡每一代飛行員與潮流人，當中尤以元年誕生的AVIATOR最為經典，設計一直源用至今，可見其長青的魅力。由美國陸軍航空兵團中尉John Macready、到《The Wild One》電影中的Marlon Brando、以至1986年Tom Cruise憑藉《Top Gun》再熱爆全球，他們所配戴的，正正是AVIATOR烏蠅鏡。

《Top Gun》戲內的Tom Cruise戴上RAY-BAN AVIATOR。（Top Gun）

至於亞洲方面鍾情於RAY-BAN AVIATOR的藝人紅星，非木村拓哉莫屬，戲內他於《Grand Maison東京》中一直配戴Ray Ban Wayfarer，戲外日常生活中，大神更是AVIATOR之忠實Fans，常以不同鏡片顏色版本示人。加上RAY-BAN與木村之間本身亦相知相交，在過去曾合作拍攝不少有型廣告，叫人津津樂道。

木村拓哉過往與RAY-BAN合作的拍攝項目。（RAY-BAN）

來到2021年，雙方的合作互動又提升到更高層次，不只找來木村拍攝硬照、廣告短片這般簡單，今次更打正RAY-BAN × TAKUYA KIMURA名號，進行官方的聯乘合作，木村拓哉潮流地位雖然崇高，但過往他甚少好像藤原浩那樣，以個人名義參與產品的聯名創作和設計，今次聯乘隨時是木村奉獻出他珍貴的第一次。

RAY-BAN × TAKUYA KIMURA AVIATOR ￥71,500日元，2021年4月24日日本東京RAY-BAN澀谷神南專門店獨家發售。（RAY-BAN）

今次RAY-BAN × TAKUYA KIMURA以AVIATOR作主題，超限量生產200副。之所以選上AVIATOR，木村拓哉直言是為了向Tom Cruise和《Top Gun》電影作致敬，因此在構思時，他強調希望以飛行員感覺作為主調，顏色則設定成黑灰琥珀色鏡框和淺藍色鏡片色調，給予人百搭又清爽的輕盈感覺，鏡臂末端更刻有象徵TAKUYA KIMURA姓名縮寫的TK字樣，強調是木村別注，收藏價值極強。

（RAY-BAN）

鏡框更刻有象徵TAKUYA KIMURA姓名縮寫的TK字樣。（RAY-BAN）

另外，為彰顯日本手作眼鏡的精髓，今次RAY-BAN × TAKUYA KIMURA特意找來日本眼鏡職人製造，並附有特別版專屬包裝和清潔工具包，比一般RAY-BAN AVIATOR來得精細和尊貴許多，因此價錢也同樣上等，盛惠71,500日元，而且唯東京RAY-BAN澀谷專門店獨家抽籤發售，換言之香港人完全無份參與，唯有「食炒」。



重溫木村拓哉經典廣告：

木村曾多次為Levi's拍攝牛仔褲廣告。（Levi's）

作用日本首流潮流藝人，木村拓哉歷來引起潮流話題的廣告多不勝數，遠的Gatsby不用講，近年與竇靖童合作的Levi's牛仔褲廣告、官仔骨骨地Sell McDonald's食品，以至戴上鬼罕銀器品牌FANTASTIC MAN首飾登上Nissan汽車廣告片段等，他矚目形象與細緻品味，影響力既深且遠。