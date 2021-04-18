時裝界也講求Team Spirit　時裝設計師與背後團隊大合照看過嗎？

撰文： JO 最後更新日期： 2021-04-18 11:00

Pop Art藝術大師Andy Warhol曾經在1968 年預言過「在未來，每個人都有15分鐘的時間成名。」隨著社交媒體的興起與KOL網紅風氣盛行，似乎人人都活在鏡頭面前，包括一眾時裝品牌的主理人。

2001年Annie Leibovitz 為Martin Margiela拍攝個人照，現場卻只有一眾白袍品牌團隊。（Martin Margiela）

凡事總有例外，談起隱身在鏡頭後的設計師，大家必然想起那張設計師世紀合照以及團隊照中唯獨留下一張空椅的Martin Margiela。還有2011年秋冬季John Galliano黯淡離場時，取而代之是設計工匠團隊的謝幕，讓人不禁唏噓。不過比起設計師獨自成名，相信有不少人也對時裝界背後的團隊更感興趣。

承襲Old Céline之名，Peter Do一直深受時裝人青睞。不過若單單以的新生代設計師或者曾效力於Céline 設計團隊來形容他，未免太不公道。Peter Do經常在接受外國媒體訪問時提到自己的團隊夥伴如Lydia Sukato，Vincent Ho，An Nguyen和Jessica Wu，絲毫不掩他對團隊的喜愛。

去年Peter Do在接受時裝雜誌《i-D》以及《Another》訪問時就提到品牌過去兩年間的變化。他坦言就在大約一年前，全體團員都感覺到試許微妙的變化。起初，五個人聚在Peter Do位於布魯克林的公寓工作，集中在晚上與周末見面讓他們珍惜工作時刻。花了很長時間慢慢走到如今的位置，LVMH獎的幫助下聲名大噪，再後來被CFDA提名為新興設計師。以上的種種專業「認可」讓他感恩同時也逐漸獲得信心。

早在2017年Peter Do首次在自己的Tumblr以及Instagram社交平台上認識志同道合的朋友，五位創始人都渴望在一個受人尊敬和公平的環境中工作。他強調社交媒體的重要，並說：「Instagram已成為真實網絡樞紐，不僅限於Peter Do品牌，更包括團隊每個成員。跟隨我們的人也會找到我們的個人帳戶，讓他們知道品牌集體努力的成果。」

Peter Do的社交平台經常會上傳團隊照（IG@The.Peterdo）

去年，團隊前往巴黎出售首批產品時基於試穿模特兒無法參與其中，團隊中負責Press And E-commerce負責人Jessica Wu首當其衝穿上鞋子，向買家展示作品。身高165的她就把大多數看似不合身的產品逐一試身。面對疫症蔓延不穩定的情況，Peter Do認為團隊合作精神才能讓品牌真正發光。

Valentino的創意總監Pierpaolo Piccioli便擁有多達70人設計團隊。（IG@Pppiccioli）

當然，撇除Peter Do之外，很多設計師對於設計團隊的重視也是不容忽視。2019年Pierpaolo Piccioli更刻意帶領70位工作室同伴登上天橋向觀眾致謝，取代傳統式的一枝獨秀。設計總監把團隊兩字緊緊握在胸前，展現對不同聲音的尊重與包容或許是未來更多業界人士願意看到的新景象。