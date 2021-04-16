GUCCI聯乘BALENCIAGA登場　世紀合作Monogram設計賀GUCCI 100周年

撰文： 黃沛鵬 最後更新日期： 2021-04-16 16:27

GUCCI與BALENCIAGA的世紀聯乘設計終於曝光，這個破天荒的高級時裝跨品牌合作，盡情發揮Logo與Monogram的威力，相信搶購潮在所難免。

GUCCI聯乘BALENCIAGA設計，大玩Logo與Monogram。（Getty Images）

自從傳出GUCCI聯乘BALENCIAGA消息後，大家都引頸以待，今年也正值品牌100周年大日子，所以這重磅合作的消息，更加炒得熾熱。GUCCI昨晚發布新系列，焦點必然是兩大品牌合作的設計，Alessandro Michele​與Demna Gvasalia這兩位擅長搞聯乘、製造熱話的鬼才，將GUCCI聯乘BALENCIAGA的簽名式Logo與Monogram設計巧妙地融為一體，史詩式的華麗復古遇上Ugly Chic的高級街頭，大大增加搶眼度，在這個Like就是一切的世代，穿上這世紀首次高級時裝跨品牌服飾自拍一張相，已勝千言萬語的描述，「第一次」足夠吸引人們瘋搶。

在GUCCI的100周年大日子，Alessandro Michele​除了使用聯乘這必勝技法外，也在系列中傾盡全力發揮品牌的基因，將百年來經典元素展現出來、馬球、宮廷、文藝等等盡入眼簾，雖然Alessandro Michele​式的華麗復古已不及初期時那般新鮮，但他就是有辦法從細節上令人迷倒，由印上「100」的周年Cap帽，到心臟形狀的鑲鑽手袋，足以令人乖乖打開銀包付錢。



按圖看更多GUCCI新系列設計：

GUCCI印上「100」的周年Cap帽（Getty Images）

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再看GUCCI新系列手袋設計：

GUCCI心臟形狀的鑲鑽手袋（Getty Images）