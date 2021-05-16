日本文化學園舉辦KENZO回顧展　細味高田賢三數十年經典時裝神作

撰文： JO 最後更新日期： 2021-05-16 18:52

去年，KENZO創辦人高田賢三先生的離世讓無數時裝愛好者深感惋惜，回想起他帶領品牌、帶領日本時裝打進國際，實在傳奇。可以大師的故事儘管耳熟能詳，但再三回味，仍然讓人獲益匪淺。

其人雖已沒，千載有餘情。（Nuvo）

日本文化學園。（日本文化學園）

近日，日本時裝頂尖學府日本文化學園大學Bunka Gakuen University內的服飾博物館，就為高田賢三舉辦名為「DREAMS -TO BE CONTINUED」的回顧展，來追溯這位已故榮譽舊生。

雖然疫症當前，大家未必能親身前往，不過，日本文化學園大學博物館也在官方網站分享今次回顧展的理念。「邁向夢想，保持夢想」高田賢三曾經寄語一眾業界新的設計師，因此館方以夢為題追憶這位創作奇才。細心留意你會發現，回顧展中的東瀛女性是品牌招牌模特兒山口小夜子（SAYOKO YAMAGUCHI）。畫面恰恰令人想起KENZO 第三代設計​​師ANTONIO MARRAS 曾經說過小夜子就是他對KENZO 的第一印象。

1960年，高田賢三在學生時期曾獲日本SOEN Awards創意服飾設計獎項（裝苑獎），照片記錄了他驚喜片刻。（文化学園服飾博物館公式サイト）

之所以提到山口小夜子便會想起KENZO，其實是因為當年前衛時裝大師山本寬齋帶領小夜子進軍巴黎後，高田賢三深深受到她獨有的氣質所吸引，及後她多次為品牌站台而成為經典繆斯。高田賢三曾經形容她就像輝夜姬下凡一樣，帶有日本傳說仙女的意思。

標誌性的藝伎姿態與東瀛妖艷美人是KENZO靈感謬思來山口小夜子的經典造型。（文化学園服飾博物館公式サイト）

（文化学園服飾博物館公式サイト）

山口小夜子五官展現典型的東瀛女性魅力，白皙的皮膚配上一雙鳳眼，輕輕鬆鬆駕駛當時期高田賢三一件件寬袍東洋服，明媚豔麗盡現的圖騰印花讓她成功在巴黎時裝秀場闖出名堂。就算到2004 秋冬季度，品牌亦再次請來山口小夜子壓軸出場，後來更在小夜子離世後以她為設計靈感，創作出名為「TO SAYAKO」系列來紀念過位經典模特兒，足證地位超然。

展館位於文化學園大學服裝博物館，東京都澀谷區代代木 3-22- 新宿文化館 7 號樓 1 樓，入場費為普通學生500日元，大學/職業技術學校/高中生300日元，中小學生200日元。（文化学園服飾博物館公式サイト）

「DREAMS -TO BE CONTINUED」回顧展的宣傳海報。（文化学園服飾博物館公式サイト）

回想1970年，高田賢三從BUNKA時裝學院畢業後，在春天在巴黎首次亮相。去年正是品牌滿50週年，沒想到新冠肺炎卻帶走了這位日本時尚先鋒。今次展覽不但會展出山口小夜子當年在天橋上穿過的衣服，也會把 1960 年高田賢三於學生時期的得獎作品，以及81 年以來的生活設計靈感。據文化服裝學園時裝博物館官網所指出，回顧展將在一個地方排列展示多達100件服裝作品，希望把高田賢三昔日如何巧妙地融合了巴黎時裝與日本和服和民俗服飾，相信各位KENZO 粉絲都不會錯過這場回顧展。