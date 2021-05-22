牛仔褲不止Levi's　值得收藏的5個歐美日丹寧品牌　傳統中見創新

關於牛仔褲文化，有三個國家至關重要：發源美國／傳承日本／質變意大利。來自美國的功能性衣著，因著日本人追根究柢的民族性，得以保留其傳統精髓，諸如老式織布技術、車縫工法，以及各年代牛仔褲的各處設計細節，都被細細考究還原；而花俏的意大利人，以他們自豪的製衣工藝和穿搭美學，將牛仔褲從基礎布料開發，到各種奔放的加工處理，成功將牛仔褲拉上時裝天橋。在這牛仔褲百家爭鳴的時代，除了耳熟能詳的 Levi's 之外，還有哪些品牌是丹寧愛好者絕對不可錯過的呢？

文：Kevin Wang、 Amber Chiu／GQ Taiwan