誰說只有木村拓哉VASCO袋？　細看ISTINTO北海道植糅革製袋技藝

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-17 19:34

日本皮革包袋向來優質，無論是土屋鞄製造所、genten還是RED MOON，縱然風格定位大不同，但用料和手工皆是信心保證，無奈過去日製皮袋的潮流地位遠不及歐美品牌，以至在時裝圈的曝光率一直不足，為人所忽視。 不過，全賴木村拓哉，形勢出現大逆轉。

日劇《Grand Maison東京》。（Grand Maison東京）

記憶好的潮流人當然知道指的就是VASCO，自被木村拓哉於日劇《Grand Maison東京》高調著用其Nelson 2Way Bag之後，這個VASCO王牌袋款以至品牌其他相關包袋，全立即成為潮界寵兒，產品在日本以至香港有售賣的商店都被搶購一空，就算有代訂服務，亦要輪候至少半年以上，令人咋舌！事關VASCO秉持日本職人態度，哪怕工房只有數人，仍然堅持每件作品要人手製造，用上頂級Cowhide植物鞣製牛革作主物料，注入日本丘染め製法處理，不少袋款更需要三個月時間製造，堪稱可望而不可得。

然而貴為職人大國，日本的出色皮袋職人單位，當然不止區區數個，所謂高手在民間，真人不露相，就算是表面上名不經傳的品牌，認真接觸過後，仍然足以叫人拍案叫絕，今次介紹的ISTINTO，正是皮袋愛好者值得關注的隱世名字。

ISTINTO的北海道産カーフ(子牛)手提げ鞄。（ISTINTO）

ISTINTO來自長野縣的安曇野，那裡水木清幽，湖江山色，是遠離煩囂的勝地。而品牌的原材料皮革，同樣來自日本的優美自然國度，牛皮大多取材北海道小牛皮，也有來自栃木縣，再經由國內製革商精心鞣製（鞣製半年）。而鹿皮則取材自鼎鼎大名的北海道蝦夷鹿，如此優質的皮革，使到袋面細膩柔軟，感覺有如真實肌膚一樣軟熟，再細心觀察袋面，動物原始皮膚的紋路、皺紋和划痕也刻印在其中，清晰可見，每個袋以至每塊皮，都是如斯獨一無二。

自家染製皮革的功架，十分精彩。（ISTINTO）

不但選材出眾，ISTINTO自家染製皮革的功架，同樣精彩。每款產品根據獨特的配方在工作室染色，不同皮料、不同部份的染色技法和處理各有不同，例如栃木縣的牛背革具有高纖維密度，因此極難於染色，但ISTINTO總愛迎難而上，透過獨到秘術，成功於此部份染色，極考手工。至於鹿皮袋方面，每塊埃佐鹿皮革在到達安曇野工場後，均會首先進行切割和第一次染色，經而緩慢瀝乾過程，使到顏料自然滲入皮革之後，再將鹿皮縫紉，製作成袋之後，然後再次染色，費時費力，很考手工。

每個包袋上所選用的金屬配件，都指定選用黃銅。（ISTINTO）

而且每個包袋上所選用的金屬配件，也指定選用黃銅，原因是黃銅在長期接觸空氣和人體肌膚的油脂分泌後，會隨着時裝慢慢變色，這個特色可謂與植鞣皮同出一轍，結合在一起，可謂天作之合。

THEODORE ¥37,400。（ISTINTO）

ISTINTO的皮製品亦甚多元化，最貼近VASCO Nelson 2Way Bag神髓的，是一款名曰北海道産カーフ(子牛)手提げ鞄的手提包，棕色皮革染色，配合袋側黃銅結構，古典得來又具有紳士氣概。至於THEODORE、JOHANNA、CYRIL等斜孭袋同樣精妙，每款手袋都有不同顏色版本，當中尤以淡灰色的瀝青配色最為特別，它乃是ISTENTO所染製的一眾顏色中，最接近黑色的顏色，隨著時間的推移，其深度和光澤也會逐漸增加，最終變為黑色，聽上去已覺得複雜……

Charles -Aasphalt ¥ 29,700。（ISTINTO）

如果喜歡的骰小品的話，ISTINTO尚有不少皮革錢包（財布）製品，省紙包以鹿皮製成，觸感柔軟，頂端再以黃銅金屬配件，看上來有如Vintage古着真品一樣，風霜樸面，有興趣的朋友不妨到品牌官方購買。