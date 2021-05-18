UNIQLO與GU夏日感謝節啟動　一連14日男女童裝激安大減價

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-18 17:30

作為時裝精的都知道，踏入五月下旬，又代表一眾時裝店與品牌的春夏季度減價周期已經展開，SSENSE已然搶先開始減價活動（不過仍然很貴），而UNIQLO與GU攜手舉行的感謝節，亦將於5月21至6月3日舉行，男女童裝以至一系列家居產品，均以超優惠價發售，勢必掀起搶購熱潮。

（UNIQLO）

DRY-EX crew neck SS T-shirt，原價$99，現減至$79。（UNIQLO）

+ 2 + 2 + 2

從《一物》率先得到的感謝節減價指南所見，機能時尚俱備的SPORT UTILITY WEAR系列，將會是焦點所在，推薦單品包括由標榜吸汗速乾之彈性透氣物料所製成的DRY-EX Tee和短褲，以及超彈性Active束腳褲，方便大家在炎炎夏日，仍然能夠舒適地做運動之餘，亦可以當Basic Wear般，配襯於日常造型之中，價錢不過是$79，實在抵玩。

AIRism cotton SS set 原價$149，現減至$99。（UNIQLO）

+ 2 + 2 + 2

而鑑於疫情問題，考慮到不少人會在家工作或減少出外活動，UNIQLO提案的家居系列AIRism，也被列入今次感謝節重點名單之中，款式應有盡有，包括一系列Tee、Tank、Wireless Bra，以至起居床品都有，減至$39至$299不等，居家必備。

GU Utility Vest 原價$249，現減至$179。（GU）

GU denim flare dress 原價$199，現減至$149。（GU）

至於GU方面，今次感謝節就主打時裝潮流類單品，好消息是男裝方面連最人氣的Utility Vest都有減價，採用輕薄質料與短袖設計，以及多口袋式設置，集機能和潮流於一身，誠如Engineered Garments或DIGAWEL出品一樣，價錢卻不過是十分之一，性價比無疑最高。女裝則一如以往大玩清爽夏天連身裙，由淨色至到牛仔布物料都有，就算一次過購買多條，所花的金錢仍然不算多。

更多減價產品速覽：