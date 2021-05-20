日本最受歡迎G-SHOCK中價款手錶Top 5　這款全球熱賣奪冠當之無愧

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-05-20 15:58

G-SHOCK是備受歡迎的石英運動錶品牌，近年它不斷在材質、功能甚至是設計上精進，不過品牌的主要訴求仍是提供價格合理又實用有型的手錶產品。目前在日本國內市場，一般來說定價在3萬日元（約2100港元）以下的G-SHOCK手錶為他們的主力產品。

3萬日元的預算說多不多，說少卻也不少，在這個價位帶中，我們可以鎖定功能性較高的G-SHOCK手錶，例如太陽能、無線電波和能與手機連線的藍牙功能等等，而以現今市場風行運動錶的趨勢，佩戴G-SHOCK去各種場合也都很合理。再來就是品牌每年都會推出大量的新錶，所以往往一年之間最受歡迎的G-SHOCK手錶排名變動會頗大，畢竟有些產品可以在短期內就獲得廣大迴響，所以隔一段時間更新一下榜單有助於讓消費者跟上時代的變化。

根據日媒整理以及Casio公司提供的資料，在近一年內價格為3萬日元以下的G-SHOCK手錶排行又有明顯的變化，普遍來看消費者還是喜好黑色調的款式，其中近年崛起迅速的「農家橡樹」系列風靡了全球錶迷，這款在日本當然也是熱門到不行，尤其系列中人氣最高的全黑款式GA-2100-1A1更曾經因為供不應求導致溢價販售的盛況，當然隨著GA-2100系列款式愈出愈多，農家橡樹的熱門程度不像剛推出時那樣誇張，但整體來說它依舊是近年詢問度最高的G-SHOCK入門款。

價格在3萬日幣以內的G-SHOCK手錶為品牌主力產品，其除了價格相對親切，功能性以及實用性也都備受肯定。（casio-intl.com）

除了農家橡樹以外，包括G-Lide和G-Squad也在近一年內愈來愈受到市場喜愛，它們的共同特徵就是具備運動機能，可以在水上活動或跑步等運動時隨身佩帶，由於手錶也能和手機連結，使得這兩系列的手錶成了智能手錶的替代方案，或許這幾款錶的便利性不如智能手錶強大，但是對於偏好傳統手錶感覺的人來說，G-SHOCK手錶的設計、耐用性等層面還是很佔優勢。

以下就來了解日本市場目前在3萬日元價格以內最受歡迎的五款作品（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：萬元內最受歡迎G-SHOCK手錶Top 5】