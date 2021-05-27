美國古着再造人氣新品牌MFBLU　無官方網店　IG DM問價竟殺出血路

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-27 18:53

近年古着再造潮流席捲全球，在服裝界別方面，尤以BORO藍染古布和軍布改造最受歡迎，日本在相關方面湧現的人才，更是前仆後繼。

BODE出品的Quilted Patchwork Coat，可謂獨到天下的有型。（BODE）

例如早前介紹過的沖繩單位rifatto，其BORO藍染工藝很值得關注。不過關於古着再造Vintage Remade，無論是日本人抑或是香港人也好，總有種將重心過份聚焦在BORO工藝之傾向，其實Vintage Remade千變萬化，藍染布以外值得大家細味的衣服種類，仍然有很多，我們稱之為百家布所製成的Quilted Patchwork Coat，正是西方國度更受推崇的技藝，看看Emily Bode所主理的BODE人氣如何沸騰，看看他們製作出來的招牌百家布棉被褸，實在引人入勝。

NBA巨星Carmelo Anthony。（toolazysw）

今次所介紹的MFBLU，乃是已成時裝人搶購熱門BODE的同鄉品牌，同樣來自佐治亞洲的亞特蘭大，同響鍾愛利用百家布棉造衣服，不過礙於生活背景不同，BODE偏愛斯文古典民族風，而源自黑人文化背景的主理人BLU，則把MFBLU演繹得更具街頭美感，出道短短時間，已深得Carmelo Anthony、2 Chainz、Gunna、Teyana Taylor等各界流行文化巨星支持，高調著用其作品。

所謂Shacket，其實即是Shirt + Jacket。（MFBLU）

亦有Bomber Jacket款式。（MFBLU）

MFBLU目前仍然屬小本經營，既沒有官方網店銷售渠道（要IG DM詢問價錢），生產的產品亦不多，最重要的作品，正是百家布Shacket和Bomber Jacket。所謂Shacket，其實即是Shirt + Jacket的意義，中文可譯作襯衫外套，比恤衫厚一點，亦比外套薄一點，最適合在乍暖還寒的天氣著用。

在過去，百家布不時被人曲解成老人家才穿的衣服，但事實上，只有運用得宜，老人衣服才最有型。（MFBLU）

連Supreme也推出過百家布概念的衣服。（Supreme）

每件服飾均從亞特蘭大Douglasville、Savannah或Augusta等小社區的古布店、家居店或地攤取材，取材自舊窗簾、古董絲綢、舊枱布、舊枕套等布料，每塊補丁都具有歷史風味和價值，而且顏色、圖案、甚至本身的縫合技術，亦獨一無二，因此縫紉拼湊到同一款衣服之上，衣身上的構圖也不會相同。至於縫紉成衣服的Patched Work工序，BLU則聘請了幾名當地婦女親手製造，數十年來，他們一直在利用特殊的縫紉技術製作被子，故值得保育的，並非只有這些古布和衣服，這些老職人本身已經是活寶貝。

那麼除布料更珍貴，手工更精美外，MFBLU的出品，與傳統坊間的Quilted Patchwork Coat有何特別，使到其產品定價哪怕高達$1,250到$2,700美元，每日仍然吸引到數百個網民DM留言查詢價錢，想來別具時裝觸覺和潮流美感，都是MFBLU成功之處。首先傳統的Patchwork衣服，會被製作成印第安長袍Indian Kantha Jacket、Kimono或繩結唐裝的式樣，而且每每造得過短或者過長，Lining內襯亦未見處理得宜，使到衣不挺身，東歪西倒鬆拋拋似的。

*雖然目前沒有區分季度的概念，但BLU也明言每隔一段時期會製作不同的服飾設計，並分胸口上M字的顏色去區分時期，現在是紅色，象徵噴射中的火箭，將會則可能是藍色或者綠色。（MFBLU）

不過，MFBLU卻意識到Patchwork如何與潮流掛鉤，提案的工人風Shacket和Bomber，都是這個街頭文化如日中天的世代下，最常見的流行衣種，將它們配襯波鞋，也一定比印第安長袍來得入型入格。加上內襯巾布料造工堅挺，使到衫身挺立，表現出當代時裝經常講求的簡潔輪廓，將結合左胸口上，那個採材自棒球褸概念的大M字樣，完美地將古着再造與街頭潮流互相結合，唯一美中不足，是Shacket款式的後身下襬造得過長，雖然是刻意的心思設計，卻未免帶點畫蛇添足。

名曰Mush Monsters的公仔。（MFBLU）

除了服裝外，MFBLU也推出一批名曰Mush Monsters的公仔，用上Selvedge Denim牛仔布和各種其他碎料製成，再於布料面上繪畫顏色圖案，十分搞怪，有些Mush Monsters更會連合到衣服衫身上一併售賣，雖然有型，但創意度卻略嫌不足，事關如此戲法，Virgil Abloh於2021 Louis Vuitton春夏季度，早就向大家示範了，還記得當時Antwerp Six成員Walter Van Beirendonck，更強調自己才是這個「公仔衫」概念的原創者呢。