Lacoste領軍網球裙熱潮　深度設計無論肌肉腿、象腿都一樣有型

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-03 18:20

時裝世界從來都是潮起潮落，好多東西與打扮都是輪迴與復刻，早幾年全賴Demna Gvasalia和Gosha Rubchinskiy，使Tracksuit Bottoms強勢回歸，全世界一窩蜂Normcore扮老土地懶有型，十分有趣。

Kendall Jenner示範傳統網球裙穿搭術。（Kendall Jenner）

到了2021年夏天，於這個運動風熱潮下，亦有另一樣經典設計強勢回歸——Tennis Skirt網球裙，而讓其起死回生者，正正是天命所歸的Lacoste主腦Louise Trotter。

當然配襯Tennis Skirt的王道方法，仿如Kendall Jenner一樣，爽直地Sports Bra搭配就是了，但事實上並非每個女生都擁有1.79cm高、24吋腰的超模身形。而且傳統美學上，雙腿線條每每是Tennis Skirt的成敗關鍵，如此短小的一條摺裙，雙腳長點、幼點、短些、粗些，衍生出來的視覺效果，往往比其他衣服更加明顯，因此對於微胖女來說，如果沒有欣宜那種「你是女神不要被下價的化妝掩蓋」之氣概，過往這類網球裙的確頗讓人卻步，或可遠觀而不可褻玩。

當然只要有自信，其實甚麼身形甚麼衣服都一樣好看。（Ellesse）

但如果閣下自信未爆燈，這個時候需要時裝設計師的幫忙了，例如Lacoste的Louise Trotter。（Lacoste）

不過，時裝之道並非叫人屈就或逃避，而是講求解決、提升與融和。某些時裝觀點認為，一個好時裝設計師所創造出來的服裝，並非要消費者為能夠穿上它們，刻意去改變自己身形和生活習慣；相反，優秀的時裝設計，應該是按照穿衣者與生俱來的客觀身材比例，於用料剪裁或細節上進行針對性部署，讓穿衣者從容不迫穿上衣服，卻又可以泰然自若地演繹出衣服的風格神髓，這樣的設計才稱得上為上品。

將鱷魚Logo玩流蘇，劃龍點睛的改造。（Lacoste）

例如法國品牌Lacoste，正正是成功帶起網球裙熱潮並銳意昇華的代表單位，一來誕生自1933年的它本身便是時裝界最知名的網球品牌，二來自英國人Louise Trotter接棒Felipe Oliveira Baptista後成為創意總監，Lacoste的變化可謂生龍活現，除了將招牌鱷魚Logo和鱷魚Polo Shirt大玩特玩，千變萬化之餘，也刻意將經典Tennis Skirt進行全面改造。

Lacoste SS21 RTW。（Lacoste）

與sacai的招牌摺裙有異曲同工之妙。（sacai）

無論是Lacoste Ready to Wear抑或年輕副線LACOSTE L!VE，所推出的Tennis Skirt都別具實驗色彩，嘗試改動它們原來的顏色、物料與輪廓，例如將傳統的白色，更改成啡色、深藍甚至格仔紋，如此深沉色調，有助掩蓋微胖女相對厚重的臀部和雙腳線條。至於剪裁方面，Louise Trotter啟動了網球裙中性化的趨勢，裙子的長度大大延伸了許多，由以往的迷你小短裙式樣，改造成及膝甚至過膝長度，再加上原來的摺紋細節，使裙子相對蓬鬆，走動起上來也不會將自己不會表露的身段暴露於人前，十分細緻。

將網球裙與運動短褲相結合。（Lacoste）

（Lacoste）

不過最特別的是Louise Trotter運用了精妙解構主義概念，將網球裙與運動短褲互相結合，先將外層的網球裙換成獨特的潛水衣物料，內層短褲則以超幼細尼龍布示人，如此外重內薄、結合鮮比撞色對比的裙褲，層次感強烈，打破網球裙一貫以來的單薄形象，不再是「鉛筆腿」女生的專利，無論是高矮肥瘦也同樣穿得有型，衣服無彊界。