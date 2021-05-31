【日本設計】廢棄透明便利店雨傘大改造　環保創意變時尚漁夫帽

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-31 18:39

又到下雨天日子，從前有機會回「鄉」時，日本街頭盡是便利店的即棄透明雨傘，雖然方便卻不環保。 日本品牌PLASTICITY從當地廢棄率甚高的即棄透明雨傘中發揮創意，為大家帶來外型不俗的漁夫帽，將環保意念與時尚融合。

每逢下雨天，日本街頭盡是透明雨傘。（Getty Images）

在不少港人的印象中，日本是個既乾淨又環保的地方，殊不如單數日本國內地區，一年便丟棄逾8000萬把雨傘。日本人大多使用在便利商店買到的塑膠雨傘，因此日本其實每年都消耗大量難以被分解的塑膠廢物，對地球帶來極大負擔。

日本環保設計品牌PLASTICITY將廢棄雨傘改造成漁夫帽（PLASTICITY）

設計師齊藤明樹有見及此，決定開發品牌「PLASTICITY」，冀望透過設計，將被社區遺棄的物料，以新面貌重現在消費者面前，被「廢物」再一次被人渴盼，為塑料誤放和處置找個新出口。

廢物再造漁夫帽環保得來，不失時尚。（PLASTICITY）

品牌不僅停步於「環保」這個噱頭之上，在處理物料的工藝上同樣落足心機。為了最大限度發揮材料的防水性和可維護性等特性，品牌利用回收得來的乙烯傘，開發出一種獨特的材料，通過多層壓製，令其兼具高強度和高防水性。另外，物料非常容易清理，若弄髒用水擦拭即可，而且亦非常容易維修，耐用性十足。



按圖看設計細節：

+ 3 + 3 + 3

過去PLASTICITY就曾推出環保單肩袋，每個袋均擁有獨特的紋理，非常特別。近日品牌更推出了環保漁夫帽，整頂帽子呈半透明乳膠色，非常特別兼且易襯，而且兼具高防水性，相當實用。現在一起重溫品牌過住環保設計：



Fanny Pack：

Tote Bag：

Phone Bag：

Portfolio Case：

PLASTICITY漁夫帽現已於官方網店正式發售。由於是按訂單生產，因此大約需要30天才能發貨。有興趣的朋友不妨到官網支持。