IKEA虛擬美圖背景、香港期間限定店　宜家新企劃同因疫情而生？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-05-28 19:44

有見疫情仍未有降溫跡象，IKEA近日就疫情新常態推出「IKEA虛擬美圖背景」及香港期間限定店，探索更多可能性。

IKEA就疫情新常態推出兩大企劃（IKEA）

鑑於疫情關係，大家過去一年多只好減少外出，但凡科技解決到的事便在線上解決；線上降決不了的事，亦盡量在離家最近的店舖購入。不少品牌有見及此，均將資源轉移至網店，ZARA便是一大例子。

IKEA提供12款空間場景圖片，讓你盡情切換背景。（ IKEA ）

深受歡迎的IKEA近日亦針對疫情新常態，推出「IKEA虛擬美圖背景」及香港期間限定店，藉此探索更多可能性。

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在「IKEA虛擬美圖背景」企劃上，IKEA在官網上提供共12款背景圖片，讓大家在Zoom和Microsoft Teams會議中，無需被同事看見滿布雜物的房間。12款背景圖片各有主題：收納狂的極致書櫃牆、簡潔俐落的工業風書房、寧靜舒適的藍色空間、夢寐以求的童話鄉村風格、五臟俱全的完美小空間、溫馨暖意的品味廚房等，各具美感。

香港首間IKEA期間限定店位於銅鑼灣利園山道（IKEA）

另外，IKEA未來零售業將以線上銷售為趨勢，故品牌近日於香港首設期間限定店，為離九龍灣、荃灣、沙田遙遠的消費者提供更便利的服務。品牌首個期間限定店位於銅鑼灣利園山道，若反應熱烈，品牌不排除會在更多地區物色店位開店，相信不少朋友應相當期待IKEA會選址自己居住的地區吧。