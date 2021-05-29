sacai聯乘日本新人王TOMO KOIZUMI　神級Ruffles造工張敬軒都支持

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-05-29 17:11

【sacai聯乘】亞洲人文化不時崇洋，以流行文化圈為例，在自己發跡的地方紅起來繼而衝出國際後，變得「唔識人」者，可謂比比皆是，對一手捧紅他的人與地不聞不問，甚為涼薄。 然而sacai設計師阿部千登勢Chitose Abe卻是有情有義的例外，哪怕近年在西方紅透半邊天，但對於自己家鄉日本，仍然是不遺餘力的提攜當地新人，共同合作。

有人話「宇宙G.E.M.」紅了不識人，但Chitose Abe就一定不是。（Nike）

Bella Hadid為TOMO KOIZUMI行Show。（TOMO KOIZUMI）

說的是TOMO KOIZUMI，貴為LVMH Prize 2020其中一位獲獎新人，來自千葉大學的他在出道短短數年，經已獲得全球各大時裝巨頭賞識，Katie Grand對他讚不絕口；Marc Jacobs幫他在紐約舉辦Fashion Show；Bella Hadid做Model穿上其作品行Show；連香港代表Wyman亦青睞有加，親自邀請TOMO為張敬軒與王菀之的《The Magical Teeter Totter》演唱會設計舞台服裝，大獲好評。

sacai × TOMO KOIZUMI系列宣傳照。（sacai）

sacai × TOMO KOIZUMI Large Tote Bag，$10,100。（sacai）

襪套也十分特別，$2,600。（sacai）

而TOMO KOIZUMI的成名絕技，首推ombré ruffles蛋糕裙，以漸變色概念，將布料捲曲，並層層交疊，以如斯反複過程製作出狀態、線條不一的Oversized裙子，極盡誇張悅目，卻很難著用在日常生活之中。所以今次sacai × TOMO KOIZUMI系列，Chitose Abe和Tomo決定簡約化，以劃龍點睛之法，抽取TOMO KOIZUMI招牌Ruffles布元素，並移植到平易近人的包袋和襪套等單品的表面上，將TOMO的華麗與sacai式軍事街頭元素合二為一，不慍不火地表現能穿上街的實用時裝之美。

sacai × Porter長做長有 。（sacai）

提到sacai的聯乘合作項目，很多人立刻想起Nike，之後是Beats by Dre，繼而是Jean Paul Gaultier、Gloverall或Pendleton等，盡皆是歐美品牌，其實Chitose Abe由始至終推崇本土設計師，經常與日本各大新興或經典品牌合作，打造各式各樣型格單品。最常互動的首推Porter，多年來一直以Nylon作主調，設計過多款大大小小的包袋了。至於藤原浩的Fragment Design，大家也別以為只有那對尚未對出的Nike LDWaffle，因為早在2018年雙方早已有合作。

炒到上天的sacai 1000% BE@RBRICK。（sacai）

與UNDEROCVER合作的羽絨皮褸。（UNDEROCVER）

至於玩具方面，sacai與Medicom Toys合作的BE@RBRICK，至今更是可望而不可得之神作，1000%別注現在已被炒至數萬大元，叫人咋舌！而一些經常被人遺忘的聯乘系列，亦大有出色之處，例如與Hender Scheme的別注，雖然沒有引起極大迴響，但他們聯手製作的仿Red Wing植鞣革登山Boots，以至舊化Overdyed Trainers，均是頗具創見之作。而以往與Undercover聯合打造的一系列別樹一格褸款，將Puffer羽絨結合Biker皮褸，縱然定價高達¥283,140日元，但精美程度實在毋庸置疑，穿用一世也可以。