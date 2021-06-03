FENDI限定咖啡店首度登陸香港　延續Summer Vertigo系列繽紛美學

撰文： Katrina Y 最後更新日期： 2021-06-03 16:13

去cafe喝杯咖啡悠閒地過是不少香港人度過周末的好節目。最近與藝術家Sarah Coleman合作推出夏季的別注系列的時裝品牌FENDI，亦與本地精品咖啡店BETWEEN 攜手合作帶來期間限定咖啡店，帶來精緻的下午茶點外，更讓大家可以一睹限定新作。

FENDI CAFFE限定咖啡店首度登陸香港（FENDI）

繼去年於邁阿密設計展發表的聯乘作品後，FENDI今次再與紐約視覺藝術家Sarah Coleman聯乘，設計出2021年夏季別注系列。Sarah Coleman擅長以顛覆想像的方式改造設計師作品，透過幽默視角重新思考日常物品及其用途。FENDI配飾及男裝創意總監Silvia Venturini Fendi就與Sarah一起創作，以70年代迷幻風重新演繹經典FF標誌圖案，將經典FF圖案扭曲轉向，設計出全新的圖案FF Vertigo，充滿玩味，感覺更年輕。除此之外，FENDI藉此機會與Polaroid合作，把今次的設計融入Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600經典相機之中，為這部風靡90年代的即影即有相機注入FENDI的品牌基因，並於Fendi網店及全球指定FENDI專門店發售，令今次的聯乘更顯豐富。

FENDI以今次主題製作的Vintage Polaroid OneStep Close-Up 600經典相機（FENDI）

為了以更特別的方式向大家介紹這次新作，FENDI於尖沙咀海港城的店外設置開放式的咖啡店，把它佈置成充滿時尚感的營地，就如於城市中露營，旁邊就泊著豪華露營咖啡車，由BETWEEN精品咖啡店提供FENDI CAFFE限定的主題特飲及精緻美點，包括刻有同系列的FF Fisheye魚眼鏡頭圖案的甜點，帶來視覺與味覺的享受。



按圖看今次FENDI CAFFE主題餐飲：

嘆完咖啡後，不妨走到FENDI位於廣東道的店舖，感受夏日時尚氣息。店內以夏季別注FF Vertigo 系列的限量露營帳幕點綴空間，展示著夏季別注系列的作品，其中最搶眼的必定是色彩繽紛的手袋。在活動期間，大家在購物後更可以以限量FF Vertigo寶麗萊相機拍照留念，想要體驗今次限定系列的咖啡店和一睹最新設計的朋友，就要趕緊在6月6日前到訪了。