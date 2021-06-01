adidas突發聯乘Marimekko　Sports Bra比Ultraboost球鞋更吸引？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-01 17:06

早前Marimekko無預警下宣布將推出與adidas合作的首個聯乘系列，為女性消費者帶來時尚且奪目的運動服飾，令不少人相當期待。

adidas突發聯乘Marimekko（adidas）

成立於1951年的Marimekko，向來以繽紛卻簡單的印花圖案而叫好叫座，由首席設計師Maija Isola所設計的UNIKKO更是經典中的經典，壓根兒能讓人憑花紋認出品牌，加上賈桂琳甘迺迪當時的力捧，因此即使Marimekko的知名度不及一眾一線時裝品牌，亦不失為成功的獨立時裝品牌。

Marimekko最著名印花圖案UNIKKO（Marimekko）

而在即將面世的Marimekko x adidas聯乘之中，就採用了Marimekko另外兩款知名圖案Laine及Räsymatto作為定調，再造adidas Performance系列，為大家帶來一系列既大膽搶眼，而且舒適透氣的運動服系列，旨在為日常生活增添幸福感與樂趣。

Marimekko x adidas這個聯乘合作令人意想不到（adidas）

今次聯乘主打運動服，印上Marimekko印花圖案Sports Bra也成焦點單品。（adidas）

今回聯乘除了有黑白Laine印花adidas Originals洋裝外，還有Räsymatto印花運動背心、legging、T恤、運動外套、運動長褲、短褲等。最受注目的，當然是STAN SMITH x marimekko與ULTRABOOST DNA X marimekko兩款波鞋。此兩個adidas經典波鞋型號配上marimekko經典印花，拼湊出另一番風味。

adidas X marimekko ULTRABOOST DNA（adidas）

除此之外，今回合作雙方更採用了PRIMEBLUE及PRIMEGREEN高機能再生布料，藉此呼應環保熱潮，減低對環境的破壞。



按圖看adidas聯乘Marimekko系列單品：

+ 2 + 2 + 2

系列率先於今天（6月1日）在中國及台灣開賣，其後於6月10日再到日本，香港、北美及南韓則要等到6月15日才上架，不過最遲發售的是美國及歐洲地區的7月1日，有興趣的朋友記緊認清上架日期了。



重溫Marimekko跟UNIQLO聯乘設計：