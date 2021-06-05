【日本設計】nendo再度發功冬甩形藥盒　外型可愛更具特別功能？

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-05 10:12

知名日本設計團隊nendo近日再為大家帶來新設計——冬甩形藥盒（ring-pillcase）。 冬甩形藥盒不單外型簡潔可愛，而且更具特別功能，非常有心。

Nendo設計工作室主理人佐藤大（Nendo）

相信一物的讀者對nendo應不應陌生。這個來自日本的設計團隊，在維持高盛量的情況下，每次都能為大家帶來貼心又時尚的產品，因此廣受品牌及消費者愛戴。

知名日本設計團隊nendo近日再為大家帶來新設計——冬甩形藥盒。（nendo）

品牌繼於本年初推出組合式足球，以及為日航re-branding後，近日應日本大幸藥品邀請，設計出型外型宛如冬甩的藥盒ring-pillcase，為人口日益老化的日本社會帶來一個非常貼地實用的設計。



按圖了解ring-pillcase設計細節：

此款冬甩形藥盒共有白及粉紅兩種配色，外型簡潔可愛。除了外型吸引外，每個冬甩形藥盒的盒面均有一條直線，用家只需將直線一端面向自己，再將盒蓋向右轉，便可打開藥盒。每次藥盒只會傾出一至兩顆藥丸，一改過往直身藥樽容易倒瀉藥丸的弊病，同時非常方便容易手震的病人使用。

冬甩形藥盒一改過往直身藥樽容易倒瀉藥丸的弊病。（nendo）

nendo再一次以設計貼近人心，嘗試為用家帶來更便利的生活，令人更加期待品牌其後的發展。



重溫nendo為日航re-branding的貼心好設計：