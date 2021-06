Hender Scheme創先河以植鞣革打造Air Max？　原來Nike才是第一人

撰文: 張榮熹 最後更新日期: 2021-06-04 18:38

雖然Hender Scheme自家創作十分出色,但論他們最人氣的作品,卻由始至終都以二次創作人家經典球鞋作主軸的Manual Industrial Products(MIP)系列,像真度十足,實在幾可亂真,更曾經差點被人控告抄襲。

Hender Scheme MIP-02。(Hender Scheme)

Hender Scheme MIP-09。(Hender Scheme)

說的是adidas,眾所周知Hender Scheme MIP系列的02和09型號,明眼人一看就清楚乃是向三間牌經典鞋款Superstar、Micropacer的致敬款式。而日本潮流界方面一直流傳,指adidas一開始知道Hender Scheme這品牌正在模仿自己的作品並火紅起來,其實起初很不是味兒,更曾考慮控告主理人柏崎亮。

聰明的柏崎亮化險為夷,自此擺正牌與adidas合作。(Hender Scheme)

幸好聰明的柏崎亮收到風聲後機智過人,不但沒有和adidas反目打官司,更主動邀請對方進行官方合作,冤家宜解不宜結,最終促成大獲好評的adidas聯乘Hender Scheme系列,打正旗號製作植鞣革Superstar、NMD、ZX500等鞋款,Win-Win雙嬴。

除全杏色植鞣革球鞋外,adidas × Hender Scheme尚有其他更多元化的設計。(Hender Scheme)

然而熟識Hender Scheme的人都知道,遠在adidas × Hender Scheme誕生之前,Hender Scheme所依仗來成名的最重要鞋款,其實並非adidas型號,而是來自死對頭的Nike,原生自Air Jordan 4的MIP 10,才是讓這日牌響譽國際的大作,至於Air Force 1、Presto等鞋款,過去也一直影響着柏崎亮的創作。

可惜這對目前連是MIP幾多號也不知道的球鞋,目前就只有一張產品照流出而已。(Hender Scheme)

有趣的是,自從Hender Scheme「歸了邊」,結盟adidas之後,大家就很少見到有關Nike的二次新創作,想來是避免招人話柄了吧,誰不知正當世人以為柏崎亮會「安份守己」之際,日前卻爆出全新創作,出奇不意地以Nike Air Max 90作靈感,製作全新MIP植鞣革球鞋,相似度達90%,只是沒有了Swoosh一剔而已。

Nike Air Max 90的最大特徵,是連接氣墊周圍的塑膠嵌板,用以強化Air穩定效能。(Nike)

2018年就出現過植鞣Air Max 1了,而且製作者正正是Nike自己。(Nike)

不過別以為這是史上第一對以Air Max原型作主題的植鞣革波鞋,早在2018年世上就出現過植鞣Air Max 1了,而且製作者正正是Nike自己,鞋面採用深淺不一的自然鞣革切割而成,流露出微妙色調和紋理差異,而且坐擁真真正正的Air Max氣墊,舒適度無疑更高。但最重要還是性價比極高,明明才是原裝正版,售價卻不過是Hender Scheme的五分之一,誠如當日Sneaker Freaker介紹此鞋時所形容的一樣:「Can't afford a pair of Hender Scheme? NikeLAB have your back」。