Hender Scheme創先河以植鞣革打造Air Max？　原來Nike才是第一人

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-04 18:38

雖然Hender Scheme自家創作十分出色，但論他們最人氣的作品，卻由始至終都以二次創作人家經典球鞋作主軸的Manual Industrial Products（MIP）系列，像真度十足，實在幾可亂真，更曾經差點被人控告抄襲。

Hender Scheme MIP-02。（Hender Scheme）

Hender Scheme MIP-09。（Hender Scheme）

說的是adidas，眾所周知Hender Scheme MIP系列的02和09型號，明眼人一看就清楚乃是向三間牌經典鞋款Superstar、Micropacer的致敬款式。而日本潮流界方面一直流傳，指adidas一開始知道Hender Scheme這品牌正在模仿自己的作品並火紅起來，其實起初很不是味兒，更曾考慮控告主理人柏崎亮。

聰明的柏崎亮化險為夷，自此擺正牌與adidas合作。（Hender Scheme）

幸好聰明的柏崎亮收到風聲後機智過人，不但沒有和adidas反目打官司，更主動邀請對方進行官方合作，冤家宜解不宜結，最終促成大獲好評的adidas聯乘Hender Scheme系列，打正旗號製作植鞣革Superstar、NMD、ZX500等鞋款，Win-Win雙嬴。

除全杏色植鞣革球鞋外，adidas × Hender Scheme尚有其他更多元化的設計。（Hender Scheme）

然而熟識Hender Scheme的人都知道，遠在adidas × Hender Scheme誕生之前，Hender Scheme所依仗來成名的最重要鞋款，其實並非adidas型號，而是來自死對頭的Nike，原生自Air Jordan 4的MIP 10，才是讓這日牌響譽國際的大作，至於Air Force 1、Presto等鞋款，過去也一直影響着柏崎亮的創作。

可惜這對目前連是MIP幾多號也不知道的球鞋，目前就只有一張產品照流出而已。（Hender Scheme）

有趣的是，自從Hender Scheme「歸了邊」，結盟adidas之後，大家就很少見到有關Nike的二次新創作，想來是避免招人話柄了吧，誰不知正當世人以為柏崎亮會「安份守己」之際，日前卻爆出全新創作，出奇不意地以Nike Air Max 90作靈感，製作全新MIP植鞣革球鞋，相似度達90%，只是沒有了Swoosh一剔而已。

Nike Air Max 90的最大特徵，是連接氣墊周圍的塑膠嵌板，用以強化Air穩定效能。（Nike）

2018年就出現過植鞣Air Max 1了，而且製作者正正是Nike自己。（Nike）

不過別以為這是史上第一對以Air Max原型作主題的植鞣革波鞋，早在2018年世上就出現過植鞣Air Max 1了，而且製作者正正是Nike自己，鞋面採用深淺不一的自然鞣革切割而成，流露出微妙色調和紋理差異，而且坐擁真真正正的Air Max氣墊，舒適度無疑更高。但最重要還是性價比極高，明明才是原裝正版，售價卻不過是Hender Scheme的五分之一，誠如當日Sneaker Freaker介紹此鞋時所形容的一樣：「Can't afford a pair of Hender Scheme? NikeLAB have your back」。