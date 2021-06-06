台灣設計｜台灣學生剩餘稻米大改造　環保、有機概念融入香薰蠟燭

撰文： 陳清揚 最後更新日期： 2021-06-06 19:06

香薰蠟燭熱潮近年蔚成風氣，各大品牌因此亦相繼推出不同氣味及形狀的香薰蠟燭。 一群台灣學生卻利用過剩稻米製成蠟燭，將有機及環保概念融入其中，極之有心。

一群台灣學生以過剩米設計出「Hougie」香薰蠟燭系列。（Hougie）

來自銘傳大學商業設計系的一群台灣學生，將畢業作品定調為「接近土地」，並在構想期間參觀了苗栗米廠。在參觀期間，他們親身認識到原來台灣存有「稻米過剩」的問題，大量完好無缺的米因賣不出去，只好用作肥料或雞飼料使用。

每款蠟燭均有不同的顏色、氣味、形狀。（Hougie）

為此，他們決定嘗試尋求一個新的可案，讓大家以另一方式對剩餘的稻米產生需求。在搜集資料期間，他們發現原來日本亦曾有人以米糠和染劑製作蠟燭。於是他們仿傚其做法，設計出稻米蠟燭系列「Hougie」。



按圖看Hougie香薰蠟燭各種成份：

「Hougie」取自英文Bougie，與Candle同樣解作蠟燭，但Hougie一字的開頭較符合吹蠟燭的呼聲「Hu」。五款稻米蠟燭分別以紫米、白米、糙米、黑米、紅米等不同台灣米種製成。經研磨後的米粒會釋出花青素這種天然染劑，令每款蠟燭均帶有稻米本來的顏色。其後他們再加入以米糠製成的蠟油以及添加香氣，最後將其製成以火山、陽光、豆類等為靈感的形狀，稻米蠟燭系列「Hougie」便由此誕生。

香薰蠟燭系列讓過剩米以另一形式被需求。（Hougie）

除了稻米蠟燭外，團隊還推出了火柴、燭台、海報、手冊等周邊設計，構成一個非常完整的系列。這群有心的台灣學生再一次證明，只要用心便可成就有意義兼具美感的設計。