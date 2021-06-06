2021防水鞋｜15對精選防水鞋款推介　雨季狂風暴雨也保持腳掌乾爽

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香港一直都算是多雨的天氣，從春夏交接的梅雨季，一路到夏秋兩季常見的颱風，甚至冬天時不時就來場冷冷的冰雨，這時防水配備可不能少！除了雨傘雨衣之外，若是真的下了傾盆大雨，必要時還是要穿上防水鞋、防水外套才能夠避免自己到目的地之後不太狼狽！每年 GQ 都會為大家精選幾款防水鞋款，不只防水也好看，快來挑選喜歡的款式，即便這幾天沒派上用場也沒關係，下次下雨出門就不擔心！

文：Amber Chiu, Allen Kuo（GQ Taiwan）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：編輯推薦】2021 精選 15 雙「防水鞋款」，雨下再大也不怕鞋子濕！】

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