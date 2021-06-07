中性Boyish風格時裝大熱　新晉日牌YOKE憑「牽絆」織出極簡美學

中性風格自帶一種率性氛圍，帥起來總有種漫不經心的感覺，在同時具備了男性俐落有型的特點與女性優雅的元素外，在完美具備了兩性的優勢下，也使得中性風格更顯得簡約高級。本回除了要介紹日本新銳的中性品牌 YOKE 外，也一同來探討中性風格的穿搭美學。