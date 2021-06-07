中性Boyish風格時裝大熱　新晉日牌YOKE憑「牽絆」織出極簡美學

撰文：Dappei 搭配
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中性風格自帶一種率性氛圍，帥起來總有種漫不經心的感覺，在同時具備了男性俐落有型的特點與女性優雅的元素外，在完美具備了兩性的優勢下，也使得中性風格更顯得簡約高級。本回除了要介紹日本新銳的中性品牌 YOKE 外，也一同來探討中性風格的穿搭美學。
假如你已厭倦時下有明顯性別設計的服飾，不妨考慮中性穿搭，嘗試新一種穿衣風格~（點擊放大欣賞）▼▼▼
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Dappei 結語：
不知這是時尚界的緣分還是彼此共生的情況，在極簡主義受到喜愛的同時，中性風格也慢慢的抬頭，或許今年就是極簡與中性豐收的一年！
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原文：Boyish 愛好者必看！急速崛起的新銳「中性品牌 YOKE」打造極簡中性美學，設計師寺田典夫從生產管理發跡？
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