LONGCHAMP Le Pliage手袋每分鐘賣出三個　最新環保系列愛護地球

相信大家對「環保時尚」不感陌生吧。近年愈來愈多時裝品牌推出可持續系列，更有品牌如GUCCI、愛馬士等自家研發環保物料，期望在追求時尚型格的同時，為保護地球出一分力。

OL最愛品牌LONGCHAMP近日亦不甘示弱，為品牌經典手袋Le Pliage®打造出全新可持續系列Le Pliage® Green，為上班族帶來既環保又具質感的返工袋。



LONGCHAMP最受歡迎的手袋Le Pliage也走上環保之路（LONGCHAMP）

品牌總裁及設計師Philippe Cassegrain，當年以日本摺紙藝術為靈感，以防水尾龍布加上一片小皮革，設計出一個輕盈耐磨、容量大、易於攜帶及收納的Le Pliage®，再為手袋訂立親民定價，自此改寫品牌一生。

LONGCHAMP Le Pliage®自1993年面世至今，總共賣出超過3,200萬個。（Getty Images）

雖則LONGCHAMP在不少時裝人心目中不是最潮，但無可否認，品牌經典手袋Le Pliage®的普及性及銷售量，確是許多品牌都望塵莫及的：Le Pliage®自1993年面世至今，總共賣出超過3,200萬個，品牌初步估計全球每一分鐘便賣出三個Le Pliage®，確是相當驚人。

LONGCHAMP以再生尼龍製作Le Pliage® Green手袋，以綠色標籤為記認。（LONGCHAMP）

不經不覺間手袋面世將近20載。為了保持新鮮感，過去品牌亦曾為Le Pliage®系列加入不同配色、大小、材質，更曾與不同的聯乘單位合作，如Jeremy Scott、NENDO、FILT等，為Le Pliage®注入更多可能性。

Green系列外表設計跟一般LONGCHAMP Le Pliage®沒兩樣，但用料環保得多。（LONGCHAMP）

按圖看LONGCHAMP Le Pliage® Green系列設計：

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今回品牌Le Pliage® Green系列，就以由漁網、地毯、長襪和多餘布料等廢料製成的再生尼龍製作袋身；皮革則以農場飼養的動物皮膚製作；鈕扣部份亦包含30%再生材料，減低對地球的影響。當然，品牌貫徹傳統，亦為此環保系列加入四種大熱配色，讓消費者可以多一個選擇。



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