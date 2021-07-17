Kim Jones入主FENDI後首個手袋系列　First Bag燃起包包購物慾？

當今時裝界最炙手可熱的設計師Kim Jones，於FENDI FW21為大家帶來手袋Fendi First Bag。手袋即將上架，Kim Jones能否在FENDI延續DIOR MEN的聲勢？



Kim Jones抽取品牌頭一個字母「F」，作為手袋Fendi First Bag的金屬開關。（FENDI）

Kim Jones入主FENDI後首個主理的ready-to-wear女裝系列於本年二月發布。當時他以FENDI的品牌創辦人五個女兒的風格及歷史為靈感，並以「打造女性希望入手並且真的會付款買的服裝」為前題，設計出54個極具FENDI風格的造型，以及由不同物料打造而成的Fendi First系列。

Kim Jones於FENDI FW21為大家帶來手袋Fendi First Bag。（FENDI）

Fendi First系列其中一款手袋Fendi First Bag即將開售。Kim Jones抽取品牌頭一個字母「F」，作為手袋Fendi First Bag的金屬開關，配合斜向設計，打造出型格風格；袋身則以不同材質，製作成一個宛如餃子般的渾厚感覺，讓用家能擺放更多隨身物品之餘，亦順應去年大熱的手提袋熱潮。

Fendi First Bag有多種不同配色（Fendi）

按圖看FENDI First Bag的不同配色設計：

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FENDI FW21於二月面世時，不少網民批評其中一款高踭涼鞋老土過時，指款式與她祖母穿的涼鞋一模一樣；但亦有不少時裝人表達對Kim Jones的支持，例如在Fendi官方IG上有關First Bag的帖文，便有足足五萬多個讚好。

袋身則以不同材質，製作成一個宛如餃子般的渾厚感覺。（FENDI）

無論是否Kim Jones的支持者，相信亦相當好奇他能否延續DIOR MEN的聲勢及成績，如今Fendi First Bag即將正式開售，大概坊間的反應最能回答大家的疑問吧。





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