二萬元一對鞋Lady Gaga大愛？鬼才Kobi Levi：高跟鞋與性為同義詞

近年一直有一股怪異熱潮冒起，是一種「超現實主義」的新註解？或是因社交網絡興起，以浮誇或是古靈精怪來吸引眼球的宣傳技倆？時裝界有Alexandra Michele入主Gucci後起革命；音樂世界有新星Billie Eilish，以曲風與MV讓你愛上她的「怪」；在高跟鞋的層面，就一直有不少怪異作品面世，不過當中Kobi Levi絕對是近年最受歡迎的一位。



Kobi Levi 《Blow》（kobilevidesign）

來自以色列的設計師Kobi Levi，自小已經鍾愛女裝高跟鞋，在中學時期就親手用紙盒拼貼一雙鞋子。到2001年畢業於耶路撒冷的比撒列（Bezalel）藝術與設計學院，主修正是鞋履設計。畢業後從事設計相閞行業數年後，決定自立門戶，不過大多能夠有充足資金的設計師，Kobi Levi的道路就行得相當傳奇。

以色列的設計師Kobi Levi，作品又創新又怪誕。（kobilevidesign）

最初Kobi Levi是以位於以色列特拉維夫市的公寓為工作室，用一台老式的縫紉機和皮革擠水機為工具，設計出自家高跟鞋。他亦坦言，由天馬行室的想法再變成真正的鞋款，過程中充滿各自的技術問題，而且更堅持所設計是可以著用。2010年Levi設立自己品牌的網站，用作銷售與分享作品。因為初期大多客人都是將Levi的鞋款視作為收藏品或展覽品，所以他一直以自己的鞋碼製作。

直到2011年時，Kobi Levi收到Lady Gaga的電郵，要求他為Lady Gaga的演唱會設計一雙鞋款，亦因為這一封改變了他的職業生涯。最終在演唱會上沒有看見Kobi Levi的鞋作，而是在當年火熱單曲《Born This Way》的MV亮相——就是Double Boots。

Kobi Levi的在800-3000美元不等，而鞋款製作時間相對較長，因由全人手打造，加上Levi堅持創作新鞋款，創作時間更需數月，所以每款只會製作20對，完成訂單後就開始著手下一個作品。不少女星也是Levi迷，包括Whoopi Goldberg與Fergie，另外Beyonce、Kim Kardashian的造型師B.Akerlund，也有收藏。

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