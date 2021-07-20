LVMH收購Off-White　跟Virgil Abloh創新品牌　打造高級街頭王國

LVMH又出手了。

據報導，LVMH集團正式收購街牌Off-White六成股份，擴大高級街頭時尚的影響力。



LVMH收購Off-White後，加上Louis Vuitton男裝帥位，令他在時尚界影響力更大。（Getty Images）

法國奢侈品集團LVMH較早前發表聲明，證實將收購街牌Off-White六成股份，目前未有披露任何收購條款，坊間估計交易將在60天內完成。Off-White創辦人Virgil Abloh其後仍會持有品牌其餘四成股份，並繼續擔任品牌創意總監，另外亦會與LVMH攜手推出新品牌，致力與時尚領域以外的品牌合作。

LVMH董事長和CEO Bernard Arnault透過不斷收購，擴大集團的影響力。（Getty Images）

對於收購一事，LVMH表示將會幫助Off-White發展成為一個「真正多元化的奢侈品牌」；而Virgil Abloh則希望能促進LVMH的多樣性。



按圖看Off-White FW21系列設計：

OFF-WHITE FW21系列（OFF-WHITE）

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深受Z世代熱愛的Off-White，由Virgil Abloh於2013年創立。Virgil Abloh創立品牌之前已在時裝界擁有豐富的經驗及人脈，因此當Off-White一面世，便獲一眾名人鼎力支持。而在名人效應下，品牌亦在短時間內火速竄起，即使設計定價不菲，卻依然有價有市。在Lyst較早前發布的報告中便指出，Off-White於2021年第二季仍在「最受歡迎品牌」排行榜中排第13，Off-White Virgil Sunglasses更在「最受歡迎的男裝單品」中排行第二位。

Off-White的Virgil Sunglasses在Lyst 2021年第二季「最受歡迎的男裝單品」中排行第二（Lyst）

其實LVMH早在2018年聘請Virgil Abloh入主Louis Vuitton，成為Louis Vuitton男裝創意總監，藉以吸引新世代支持。事隔三年，集團進一步擴大與Virgil Abloh的合作，證明集團對他的信任及賞識。

Off-White x Nike Dunk「The 50」全系列細節圖（IG@sneakernews）

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Louis Vuitton跟Nike合作聯乘Air Force 1球鞋在時尚界引起熱話，而今次LVMH集團收購Off-White正值重磅聯乘Nike Dunk Low 「The 50」登場前發生，令這次聯乘系列變得更加熾熱，勢令炒價有升無跌。

LVMH早前才公布為Phoebe Philo開設個人品牌。（Getty Images）

另外，LVMH於兩日前亦證實收購意大利時裝公司Etro六成股份，較早前又宣布將與Phoebe Philo攜手創立個人品牌，名副其實的「玩晒」。