Gucci Diana竹節袋強勢回歸　3種尺寸加配刻名熒光飾帶打造專屬感

Gucci在1991年首次推出竹節托特包型，2021年端出創意總監Alessandro Michele重新演繹的Gucci Diana系列包款，加上可拆卸式的霓虹炫彩皮革飾帶，致敬原作包款曾經附帶、用以維持提把形狀的功能性綁帶。Gucci Diana包包推出中型、小型、與迷你包三種尺寸的包款，加上多達7款皮革色澤，同時還有風格更加奢華的蟒蛇皮、鱷魚皮、鴕鳥皮等珍稀皮革版。



相隔10年，Gucci推出復刻版Diana竹節袋向經典致敬，手袋更有多種顏色及尺寸選擇，滿足大家出席不同場合作相應搭配。（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 24

致敬經典元素

每款Gucci Diana可配3條搭配的霓虹炫彩皮革飾帶：螢光黃、螢光粉、螢光橙。每條皮革飾帶均有功能性的釦環，皮革飾帶外側以金色的金屬薄膜呈現Gucci Logo。選購Gucci Diana系列包款的顧客也可以另外加購皮革飾帶，有3款特選色彩，以便顧客可以打造自己專屬的包包。還可以選擇在皮革飾帶（內側）上客製壓印金屬薄膜的字母和星星符號。

Gucci創意總監Alessandro Michele在新系列中探索具象化的概念，希望透過設計實物表達某種抽象美學及態度，對經典元素的巧妙轉化，詮釋當代時尚美學。他突破了設計靈感的固有範疇，在創作中不斷思索某個人或某種人格所擁有的跨越世代及文化的超凡影響力。Gucci Diana折射出特定時代的風尚，它的外形令人想起實用性曾是選購與使用包款的依據，但並未掩蓋永恆的設計魅力。Gucci Diana代表一種不斷進化的風格理念，既能契合已有的雅緻品味，又能適應新的改良要求，凸顯Gucci變幻自由的風格流動感，助力時尚設計發揮強大的自我表達效用。

形象廣告受到報導文學風格攝影的啟發，這些鏡頭描繪了魅力四射的女性在日常生活中的畫面，拍攝取景自倫敦Savoy酒店外，多種包型的新款 Gucci Diana包款一一入鏡。拍攝場景意義非凡，品牌創始人 Guccio Gucci先生年輕時曾在那裡工作過。

同場加映：【GUCCI 100周年】盤點超狂聯乘 Balenciaga及卡通攻陷各路市場（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 40

三款珍稀皮革

中型款式的Gucci Diana適合在日常生活或辦公時使用，有寬敞的袋內空間、及可拆卸的皮革肩揹帶。小型款式則是完美的日常配戴包款、也附有拆卸式皮革肩揹帶。最後，迷你包則是更為小巧可愛的隨身伴侶。Gucci Diana系列包款均搭配米色微纖維內襯。Gucci Diana總計有7款皮革色澤、及3種尺寸的包款（中型、小型、與迷你包）：黑色、白色、經典皮革原色、翡翠綠、絢麗紅、粉藍色、及粉紅玫瑰色。

除了常規款式，Gucci還特別打造風格更加奢華的珍稀皮革版Gucci Diana。有生動且拼貼多樣色彩的蟒蛇皮款式。還有黑色、經典皮革原色、與翡翠綠等蟒蛇皮款式。Gucci Diana鱷魚皮款式則有黑色與經典皮革原色。鴕鳥皮款式則有黃色、白色、紅色、以及翡翠綠。

同場加映：Gucci經典老花設計起源於二戰時期？重溫GG Logo的10個小故事（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 19

同場加映：手袋｜藤編袋又熱爆全城！不只Chloé 盤點10款親民易入手精品（點擊放大欣賞）▼▼▼

+ 35

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：經典竹節包回歸 Gucci Diana托特包加上亮眼飾三種尺寸都吸引人】