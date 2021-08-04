東京奧運劍擊官方Tee登陸文化屋雜貨店　難忘張家朗奮戰奪金之路

東京奧運熱潮停不了，張家朗人氣如是。雖然大家唔會開口埋口對家朗大呼「我好鍾意你呀，點算？」這般膚淺，但香港劍擊運動員贏得奧運金牌如開心，大家身體力行地去支持一下也是應該的。



張家朗熱潮停不了。（高詩琦攝）

張家朗在東京奧運頒獎台上領金牌歷史性一刻，原來一身潮物。（Getty Images）

而熱愛時裝潮流者，就當然購買一系列服飾設計最實際，特別是有留意開近日《一物》報道的讀者都知道，張家朗是個不折不扣的時裝人，球鞋會著最潮的Nike Dunk、"The Ten"系列；衣服推崇Stone Island；銀器則佩戴目前全城熱爆的Good Art HLYWD，盡顯品味。

文化屋雜貨店深水埗分店最近以東京奧運為主題，連裝潢也改造了。（文化屋雜貨店）

店內特設的東京奧運主題Corner。（文化屋雜貨店）

不過有型還有型，以上單品通通數以千元計，不是人人消費得起，反而一系列東京奧運官方紀念品，更具吸引，不但更加貼題，而且定價也經濟實惠得多，遺憾今次東京奧運因為疫情問題，沒有對外開放，香港人「回鄉」無望，要購買這批官方紀念品，自然難上加難……

只引入到兩件的東京奧運劍擊官方紀念Tee。（文化屋雜貨店）

需參加文化屋雜貨店抽獎才有機會得到（Tokyo2020）

幸好源自日本的文化屋雜貨店，理解到大家對東京奧運熱切的心情，故專程透過日本部團員，於東京當地搜集一系列奧運會官方紀念品，集運到港之餘，更於文化屋深水埗分店特設主題Concer。芸芸紀念品之中，當然以官方劍擊項目圖案Tee最為注目，據知它在日本當地也十分搶手，文化屋亦只能夠引進到兩件到港，因此極度稀有，要抽籤才有機會得到。

其他奧運精品同樣精彩。（文化屋雜貨店）

東京奧運官方別注和扇。（文化屋雜貨店）

+ 1

除了須抽籤的劍擊Tee外，今次文化屋雜貨店也為大家帶來一系列無用抽籤主題產品。包括東京奧運官方Logo Tee、各大運動項目圖案Tee、別注芭比運動員玩具、日本和扇、以至其他非官方卻與運動有關的Kewpie玩具等等，好讓大家立即血拼，為即將完結的奧運會留下美好回憶。