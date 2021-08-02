日本時裝系學生最尊敬時尚Icon 三宅一生、高田賢三敵不過她？

日本媒體繊研新聞社近日以「受人尊敬的時尚界人士」為題，收集了當地1,732名時裝系學生意見。

結果一代傳奇大師三宅一生竟只得第十名！

在日本年輕一代的心目中，有哪些人比三宅一生更值得他們尊敬？



繊研新聞社年度「受人尊敬的時尚界人士」的首十二位（Fashionsnap）

繊研新聞社從15年前起，每年均會訪問當時仍在就讀時裝系的日本學生，了解每一個世代「受人尊敬的時尚界人士」有哪些人。

山本耀司從去年第四位回到今年「受人尊敬的時尚界人士」第一位（Fashionsnap）

2021年的排行榜結果近日發表。今年頭三甲分別是山本耀司、川久保玲，以及渡邊直美。改寫日本時裝歷史的山本耀司及川久保玲，自排行榜誕生以來一直佔據頭五名位置，證明他們二人為時裝界帶來的貢獻不會被時間磨滅。而一直標榜「做自己」的渡邊直美則與上年一樣排行第三，排名比高田賢三（KENZO）、三宅一生（Issey Miyake）、NIGO（A BATHING APE、Human Made）等時尚巨匠更高，確實令人驚訝。

另外，繊研新聞社亦就「每月消費」進行了有關調查。結果顯示，近一個月有31%日本人減少消費，原因為「打工機會減少」、「我沒有錢」，以及「我出街的機會減少」。結果亦顯示，多達34%日本人表示每月消費不到10,000日元（約708港元）。在低慾望低消費的社會狀態下，願意花錢買奢侈品及時裝的年輕人亦愈來愈少。



按圖看三甲以外，日本時裝系學生心目中最尊敬時尚Icon：

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看到上述兩個排行榜的結果，再回想日本在80年代的風光，確實令人擔心日本時裝界未來的發展。