時裝精最愛日系選物店轉戰白沙道　主理人詳解耀華街何解風光不再

香港近年獨立時裝店湧現，當中尤以深水埗和銅鑼灣最興盛，銅鑼灣去年聚焦在百德新街、加寧街地段，今年卻轉移陣地至另一端的白沙道，深受日系時裝人喜愛的Hide & Seek，正是其一。



Hide & Seek白沙道新鋪。（攝影：鄭子峰）

新店的空間感明顯大得多。（攝影：鄭子峰）

潮流目光都聚焦在白沙道

作為資深的日系時裝選物店，相信大家對Hide & Seek不感陌生，單單在銅鑼灣耀華街便屹立八年多，見證香港時尚潮流的種種興衰。問到為何離開熟悉的耀華街不再做山寨王？主理人Tiff坦言是時候接受新挑戰，哪怕留在舊地方的生意仍舊長做長有，但要生意去到另一個台階，必須要吸引更多新客源。

Hide & Seek主理人Tiff。（攝影：鄭子峰）

「於耀華街這麼多年，這條街道早已變得不一樣，」Tiff指從前品味小店林立，近年人流卻只集中在樓下的食市與酒吧，「早幾年聰嫂甜品大人氣，耀華街排隊人流絡繹不絕，以為飯前飯後會到附近樓上舖逛逛吧？事實卻不是，在生客不多的情況下，我們一直以熟客為主。」

白沙道品味商店林立。（Leica）

忠實顧客雖然每每能一擲千金向自己支持的店舖「進貢」，但這類客群始終為數不多，時裝店要持續壯大，吸納以量取勝的生客至關重要。耀華街的店舖和客群種類相對單一，白沙街卻明顯多元得多，既有Nike、Stussy這些街頭代表，也有戶外單位Patagonia，鍾愛韓風者可以去Gentlewoman，Badges Story則是懷舊文化愛好者聖地，結合陸續登場的GRAPH LAYER、432HZ，以至地標式的Leica旗艦店，無論是地舖還是樓上舖，都是渾然天成又各適其適，頗有東京原宿街頭的風味。

Hide & Seek新店前身是一間Salon，再之前則是徐濠縈Liger時裝店。（攝影：鄭子峰）

香港時裝店空間上的絕處逢生

另一個長期局限Hide & Seek的問題，是舊舖面積過少（這當然也是困擾香港大部份租戶的問題），空間很少，Tiff想帶來香港的品牌與服飾卻很多，「廟細燈籠大」的情況下，客人進入店中，雖然商品琳琅滿目，但貨品與貨品之間擺設得十分擁擠，客人就算有心細看每件貨品，也總有花倘大的時間力氣抽出來觀看再擠壓回衣架處，無疑並非舒適的購物過程。

Hide & Seek新店的配件類單品比以前多。（攝影：鄭子峰）

「因此除地理位置外，搬舖另一主要目的是希望擴充Hide & Seek的空間。」Tiff如是說。「經營這麼多年了，無論是熟客還是我自己，在美學品味與消費習慣，都慢慢地改變。以往我們追求的日系時裝，都是一些『叮叮沊沊』或衫身上『很多嘢』的設計，上衣和褲子有很多大大小小的口袋，外套的袖子或下襬的拉鏈、索帶有很多、以至是粗獷風味的軍事風格等等，都是過往Hide & Seek予人的形象。」

Yorozu是Hide & Seek一眾配件品牌中，十分矚目的日本品牌。（攝影：鄭子峰）

新舊元素結合加高機能性是品牌的一天吸引之處，Kirihana Kinchaku 25 HK$2,200。（攝影：鄭子峰）

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「不過，未來的風格我希望轉變不多，可能會有更多講求簡約的服飾，也多了追求物料優質且耐用的設計，至於背包配件以至鞋子類產品也愈來愈多，銀器首飾則是一大重點，未來也有更多新計劃登場……」這一切的宏願，都需要一間更大面積的店舖才能達成，現在新店總算大了一倍有多，可發揮的空間自然更多。新店擺設委託古道具店常常集品出手，於日本其來多個Vintage古木櫃子，為店面添上一份悠然禪味，甚有心思。

可見香港人總抱怨本地時裝店不及東京，其實我們所欠缺的，絕非見識視野，只不過是一點「空間」而已。

新店從日本選購多個Vintage古木櫃子。（攝影：鄭子峰）

Tiff分享赴日選購品牌的經驗心得。（攝影：鄭子峰）

日本去不了，新牌子還是要繼續

談及新冠疫情對店舖的衝擊，Tiff說零售方面的影響固然有，但隨着香港人已習慣疫下生活及本地疫情緩和下來，這方面問題反而不大，未能夠踏足日本境內，才是最大重點，「基於疫情，我上次去日本選貨已經是去年2月的事情。你問我有沒有膽在未親眼觀察過、未親手接觸過的情況下，便冒冒然引進一個全新品牌，風險的確很高。雖然日本時裝整體給人細緻認真的感覺，但樹大總有枯枝，當地也有造工參次，甚至連縫線也亂七八糟的牌子，因此還是小心為上。」

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Tiff續道：「何況選貨、揀品牌多年後，反而更了解要掌握一件衣服的造工、用料、色澤與剪裁上的高低優劣，當真很隔着手機、電腦的熒光幕觀察便分辨清楚，可是通關無期下，完全不引進新牌亦非長久之計，因此近來的選物策略，都以配件類產品作主打。」

Nobu Ikeguchi: (L): No.133 Bracelet // HK$8,080 (M): No.412 Necklace // HK$6,550 (R): No.111 Ring // HK$2,550。（攝影：鄭子峰）

Nobu Ikeguchi主理人。（billys）

例如銀器品牌Nobu Ikeguchi，正是Hide & Seek新店開幕後的重點名字，由FANTASTIC MAN創立人離開後所創立之單位，比FANTASTIC MAN少一份印第安風情，也更加講求簡約線條，「傳統上人們總覺得銀器要愈粗獷、愈多紋理雕刻、愈複雜才是上品，但其實簡潔的銀飾同樣考手工，像Nobu Ikeguchi將銀料打磨得既流線型又表面光滑，殊不容易。而且一般銀器單位的開機、扣子等部件交由工廠代工，Nobu卻堅持自家製，100% Made in Japan。」

Hide & Seek也小試牛刀地引進當地球鞋品牌IYSO。（攝影：鄭子峰）

近年韓系時裝持續壯大，Hide & Seek也小試牛刀地引進當地球鞋品牌IYSO，Halo、Mercury是品牌最人氣款式，走復古風跑鞋路線，鍾愛REPRODUCTION OF FOUND、Spalwart或Novesta的朋友值得注意。

INFO

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