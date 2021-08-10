Nike AF1大改造　Mihara Yasuhiro重塑經典　這球鞋是日牌最愛？

提起世界上的改造大國，日本實在是當之無愧，就以時裝設計界別為例，歷年向歐美原裝經典產品致敬，而最終做得青出於藍的例子，可謂多不勝數。最近東洋其中一位改裝鞋大師Mihara Yasuhiro三原康裕，又有新搞作——向Nike取經。



三原康裕近年東山再起。（Grailed）

自1996年創立同名品牌Mihara Yasuhiro開始，三原康裕的星途也並非一帆風順，經歷2000年代初的光芒四射後，踏入2010年代曾一度人氣低迷，在Avant-Garde偏鋒時裝雄霸的時代，更近乎銷聲匿跡。

一鞋救全家的Mihara Yasuhiro OG Sole。（biy）

正當世人認定他一沉不起之際，Mihara卻喜出望外地迎來第二春，所靠者不是當年起家的皮鞋，而是近代如日中天的波鞋，當中尤以改良自Converse Chuck Taylor All Star的「肥仔版」OG Sole，初時只推出數款簡單配色小試牛刀，後來卻發展得千變萬化，鴛鴦色、拼色以至舊化都有，愈做愈大，事業東山再起。

明顯向Vans Slip-on致敬的球鞋。（Mihara Yasuhiro）

除了向Converse致敬外，Mihara Yasuhiro其他球鞋款式，也明顯流露着致敬情懷，adidas的Superstar、Vans的Slip-on、Era以至是New Balance 574等等，同樣有相應改裝款式，賣相唯妙唯肖，鞋頭也因為造得相對闊大，隨時比原裝來得更舒服。

Mihara Yasuhiro SS22最新AF1改裝致敬球鞋。（Mihara Yasuhiro）

隨住2022 SS春夏新季度發布，Mihara Yasuhiro也發表了其最新自家致敬鞋款，改裝自Nike的Air Force 1（AF1）。作為Nike史上普及度最廣泛的球鞋，AF1自1982年誕生以來，不止基本上每人都至少擁有一對，更一直是日本時裝勢力最偏好改造的球鞋，早在今次Mihara Yasuhiro SS22 Collection之前，A Bathing Ape、Hender Scheme，以至FOOT THE COACHER副線FOOTSTOCK ORIGINALS等等，都先後推出過AF1致敬版。

不過相對其他日牌以男裝為主，今次Mihara Yasuhiro的AF1致敬作則打正旗號主攻女裝市場，外表雖然與傳統AF1九成相似，但鞋頭卻刻意設定成尖頭鞋版本，為球鞋營造出有如高跟鞋的秀美感，卻又有着球鞋獨有的舒適感，這設計為街頭時尚潮流多加幾分Feminine氣息。