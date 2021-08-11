美斯加盟PSG｜登陸巴黎戴Rolex Yacht-Master　升值潛力有驚喜？

【美斯戴Rolex】雖然東京奧運已圓滿落幕，但今夏體壇的轟動新閒還是浪接浪，足球世界方面，當今球王美斯就終於離開母會巴塞隆拿，正式轉投PSG巴黎聖日爾門。別以為這只不過是體壇大新聞，卻原來與腕錶世界也址上關係。



話說自巴黎市民知道美斯將加盟PSG後，當地數以萬計球迷都特意湧到機場，恭迎球王來臨，而美斯抵達巴黎後，輾轉去到PSG主場王子公園體育場期間，也親切向沿途球迷揮手示好，盡顯巨星風範。而有趣的正是在美斯揮手期間，有錶迷發現原來他佩戴了Rolex的腕錶出場，而且不是一般大熱炒賣款式，而是Yacht-Master。

Rolex Yacht-Master別有一番味道（Rolex）

作為主打遊艇領域的專業腕錶，Rolex Yacht-Master最特別之處是其獨有的鉑金鋼錶殼，而錶圈上的數字刻度也比較巨大，存在感十足。雖然傳統歷史上Yacht-Master人氣未必不及得上Daytona、Submariner、GMT或Explorer 1這些熱炒款式，但能夠被美斯看得上眼的，當然非同小可。

入門級Rolex Yacht-Master 268622。（Rolex）

入門級的Yacht-Master 268622，人氣熱度和升值潛力相對一般，自2020年1月起始，便僅升值1.9%而已，但進階的永恆玫瑰金款式268655，這年半間的升幅也有5.3%，縱然仍然難以和Daytona媲比，但起碼坊間「撞錶」的機率大大減少，何況鐘錶之道森羅奧妙，博大精深，無時無刻就只著眼在Daytona、GMT Master和Submariner，也頗沒有意思的。

Rolex Yacht-Master 26655-0002 Intense Black。（Rolex）

至於今次美斯手上所戴的為Yacht-Master 26655-0002 Intense Black，蠔式錶殼結構，直徑40mm，以18ct玫瑰金作主要材質，如斯黑金互相混搭，成熟冷峻之中又帶有恰到好處的奢華，而且市價也並不低，新品約HK$240,000，和一隻GMT-Master MK2的價錢差不多，不過考慮到美斯現在於PSG的周薪高達$700萬港幣，一枚Yacht-Master玫瑰金對他而言，按比例可能平過大家買Apple Watch呢。