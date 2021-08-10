環保時尚│Acne Studios前設計師另創品牌　聯乘Stüssy出高端睡衣

源於疫情的影響下，居家的時間大幅度提升，雖然在書房與睡房停留的時間是最長，不過總是覺得在浴室的時間，才是最個人，未知大家又有沒有，想為家中增添一份品味，好讓自己宅在也更自在與享受。因為最近一個突發聯乘，讓一個家品品牌再次映入眼簾，所以決定一探究竟──Tekla。



經典街頭品牌Stüssy一直不時推出家品系列，將其獨特的街頭文化帶到時尚生活品味之中，今年的春夏家居小物系列就包括肥皂、茶壺、煙灰缸與咖啡杯等等。同一時間宣布本月6號與Tekla的合作正式發售，只是推出不過數天，所有大熱尺碼已經售罄，可見其吸引力。以居家與海灘為主題的寢具與家品系列，融入Stüssy標誌性色調與圖騰，包括浴袍、衝浪長袍以及沙灘毛巾等，整體散發出休閒與自然的味道。不過相信不少人也會對Tekla感到陌生，因為品牌成立的日子真的不久。

成立於2017年的Tekla，在各大時尚名所或是大型網上時裝購物店，如Lane Crawford、ssense與Farfetch也會發現其身影，而且連《VOGUE》雜誌也評為哥本哈根最「有型」休閒新晉品牌，何解短短數年間已經有此地位？原來其創辦人Charlie Hedin是大有來頭。

2019年《VOGUE》雜誌直呼Tekla是哥本哈根最「有型」休閒新晉品牌，期後也一直高度關注此品牌的動向。（VOGUE）

Tekla主理人Charlie Hedin是瑞典青年國家帆船隊的成員，因為所有他駕駛的船都會稱為Tekla，所以其首個個人品牌就用此命名。不過在成立Tekla之前，Charlie Hedin早已在時裝公海航行了一段長時間，亦遊歷多個地區。他曾是斯德哥爾摩Acne Studios的全球PR總監及設計師，所以其Earth Tone極簡主義，主要是由此鍛煉出來。又是瑞典波鞋品牌Eytys的聯合創始人之一，後來搬到洛杉磯為室內設計團隊WP&A工作，後期又在Jay-Z的音樂廠牌及娛樂公司Roc Nation擔任創意指導。正是因為Charlie Hedin四處奔波，在一次又一次搬家中，在尋找合適的床上用品或毛巾時遇上困難，才引發Tekla的開始。

在成立品牌開始，Tekla已經有著明確的目標，以設計為導向，同時注重環保健康與可持續性發展。在網站與IG上Tekla也在名字加上Fabrics，也是代表著品牌對物料的重視與專注，亦是這一份熱誠，讓強大的視覺識別與質量，令品牌短短數年間，穩步獲得業界的認可與肯定。Tekla宣稱提供盡可能最好的產品，在質量和美學上毫不妥協，Charlie Hedin也直言為了找到適合現代世界的質量，同時經久耐用並具有可持續發展目的的物料，用上將近 1.5 年的時間才尋得。

Tekla主理人Charlie Hedin （Lane Crawford）

Tekla是關於自由，我認為用更少的家具換取更好的空間，樸實無華地生活，會使一切也變得更輕鬆，並為生活增添更多品味。 Tekla主理人Charlie Hedin

在色調上Tekla有著濃烈的北歐色彩，充滿大自然的寧靜感覺，而設計看似極簡主義，但包含品牌對環保的堅持，更是希望透過家品這個最常接觸媒介，傳遞大自然與人的關係。Tekla所挑選的有機棉均是經過Oeko-Tex®認證，由源頭開始，在單個植物的生長王耕稼階段都遵守嚴格准則，原料必然確保不含已知的100多種有害物質。不過在製造過程中，可能加入不同的化學物或漂白劑，也有非絕對安全，所以Tekla交由可檢測的葡萄牙工廠製，所有成品更會經過GOTS的標準和認證，而GOTS是目前環保介含金量最高的認證之一，可見Tekla的決心。如Tekla所說產品必須是有機、不含化學物質且經久耐用，所以其有機棉物料不單是極高環保與安全性，同時也是相當上乘，經過600克毛圈編織所製的毛巾，具有良好吸水力、耐異味與舒適度，並且日常清洗後依然保持一定堅固度。

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Tekla的羊毛製品均是用上Woolmark，近十年Woolmark以澳洲美利奴羊的純羊毛旗號，一直挑戰英國高端羊毛的地位，而且在時裝界得到不少肯定，連Thom Browne的毛衣也是Woolmark，就知道早已成為國際市場上著名的羊毛紡織標誌。Woolmark羊毛有著保暖、高耐磨與可清洗聞名。據說Tekla交由歐洲工匠織成，而且羊毛從首次剪下後，不會再添加其他纖維混紡物料，直接進行編織，令產品不只經人手織出溫順感，更暗藏一絲原始與野性。