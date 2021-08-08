G-SHOCK以寓意吉祥的錦鯉設計3款手錶　錶盒獲BlackEyePatch操刀

G-SHOCK的DW-6900、GA-100以及方殼代表DW-5600等三個系列融合在日本富有吉祥寓意的「錦鯉」作為創作主題推出新作，而且品牌還細膩到以特定觀賞鯉魚品種命名和設計這三款錶，展現同主題中的獨特個性。



其中DW-6900JK的靈感是「紅白錦鯉」，這種錦鯉身上的花紋特色在於橙紅魚身點綴白色紋路，因此G-SHOCK便將整只手錶的錶殼到錶帶範圍視作錦鯉的身軀，因此整只手錶便會充滿不規則橙紅色與白色紋路，甚至連液晶螢幕上都有這種雙色的設計，包括手錶橙紅色的錶帶環上也會出現錦鯉圖案，相當呼應主題精神。

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另款GA-100JK則是以「大正三色錦鯉」為題，手錶以紅底黑紋為主，範圍也是從錶殼以路延伸到錶帶上，至於它的面盤又是以白色為主，輔以紅色細節，其中12點方向的小錶盤還藏有特色設計——錦鯉圖樣造型的指針，當指針轉動時，彷彿手錶裡面就住著一條錦鯉般活潑而有趣。

最後要介紹的DW-5600JK換成「昭和三色錦鯉」主題，這種錦鯉身上的顏色就比較不同了，因為牠的魚身主要是黑色搭配紅白紋路，所以手錶主要顏色也就是黑色，僅在面盤上增加不規則的紅色紋路，同時它的液晶螢幕上也會呈現由面盤邊緣延伸進顯示螢幕上的雙色紋路，此外在面盤邊緣四個角落對應按把的方向個會有一條錦鯉圖案，藉此和錶帶扣環處的圖案互相輝映。

G-SHOCK這系列的錦鯉主題邀請東京潮牌BlackEyePatch操刀設計手錶的包裝，盒身上結合日本文化與錦鯉圖案，將這種魚類在日本象徵的「活的珍寶」和「游泳的藝術品」等寓意詮釋得淋漓盡致，同時也能讓錶主在收藏時額外多出一份與一般款式不同的喜悅感，如同手錶本身般既有吉祥含義，看起來也非常搶眼。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：G-SHOCK以錦鯉為主題創作三款新錶】