Yohji Yamamoto聯乘Porter新系列　持續暗黑更開拓褶皺舊化工藝

話說上年是Porter 85周年慶典，品牌為隆重其事找來多個品牌進行聯乘，山本耀司的Yohji Yamamoto正是其一。雖然嚴格上Yohji Yamamoto集團旗下手袋支線Y'saccs早在多年之前已跟Porter合作，但一來Y'saccs的戰略地位難以和主線比較，二來當年Y'saccs × Porter項目並不見得由山本耀司親自操刀，與Yohji Yamamoto聯乘Porter由大師他老人家全程監修有着天壤之別。



2020年第一擊的Yohji Yamamoto × Porter。（Yohji Yamamoto）

而正當大家以為2020年的Yohji Yamamoto聯乘Porter只屬一次性合作系列便錯了，原來他們早想食過翻尋味，因此今個夏天聯手策動第二波聯乘別注。

Yohji Yamamoto × New Era。（Yohji Yamamoto）

不過熟悉山本耀司的人都知道，Yohji Yamamoto過往某些聯乘，第一擊合作縱然夠轟動夠創意，但未幾長做下去後，往往會變得「食老本」，缺乏新意、為做而做，像與New Era的合作正是好例子。幸好今次Yohji Yamamoto聯乘Porter第二擊仍能為大家帶來驚喜，上回大玩銀鏈龐克風，今次則截然不同地主打褶皺舊化美學。

Yohji Yamamoto × Porter 背囊 HK$9,800。（Yohji Yamamoto）

聯乘Porter包袋均配上反光繩，可妥善安方水樽等小物，強化其機能性。（Yohji Yamamoto）

新季度Yohji Yamamoto聯乘Porter雖然只推出3款袋款，卻盡皆是大容量款式，包括背囊、郵差包及腰包，持續以黑色作主調，卻創新地以特殊尼龍物料製造，這些尼龍物均經過高密度燙壓工序，使到面料上形成持久褶皺的模樣，再適度結合皮革物料集結其中，仿如古着品一樣。

Yohji Yamamoto聯乘Porter郵差包HK$8,400。（Yohji Yamamoto）

Yohji Yamamoto聯乘Porter腰包HK$5,600。（Yohji Yamamoto）

雖然美學概念推崇褶皺舊化，但應用上這3款包袋卻實用性超強，例如背囊的胸帶乃是引用德國原廠FID LOCK®磁扣製作，無論是打開或扣上都十分輕易快捷。至於郵差包則大玩容量空間，除大容量的主袋外，亦有一個專用放置手提電腦的隔層，並以優質緩衝物料製成，全面保護電腦。

兩大品牌標記交織在一起，注目度極高。（Yohji Yamamoto）

至於郵差包外部的兩組開關扣環，更採用德國軍隊包袋專用之配式，拆卸快捷。另外腰包則能夠一物兩用，既是腰包，也是手提袋，十分方便。



是次合作精細設計證明山本耀司對Porter聯乘相當重視。