BTS著用Louis Vuitton最新2021秋冬系列　細看最蠱惑的小物設計

【BTS著用Louis Vuitton】《墨子·魯問》：「世俗之君子，皆知小物而不知大物。」的確至今依然如故，不過在時裝世界，小物亦是相當重要，因為「皆知大物小物」一樣不可，始終生活品味不想因小失大，當然要保持一致是需要心機與金錢。眼見近年Louis Vuitton所推出的2021秋冬系列中，明顯針對生活上開拓出多款新小物，充滿驚喜的同時又不失品牌的時尚感。



2021年Louis Vuitton邀請BTS為品牌大使，在首爾城外的藝術文化空間Art Bunker B39拍攝宣傳照。 （Louis Vuitton）

Louis Vuitton在今年的宣傳上相當用力，繼早前邀請到韓國男團BTS（防彈少年團）拍攝2021年秋冬季的造型照，在網上成功發動一波攻勢。在照片中除了時尚衣物外，不難發現多款注目又俏皮的小物。最近系列正式登陸官網，生活配件系列就沒有多分季度，當細看整個系列的話，會發現Virgil Abloh不單懂得如何在High Fashion與街頭文代中取得平衡，更暗暗地注入幽默感。

+ 2

蠱惑的咖啡杯

Coffee Cup（Louis Vuitton）

當最初看到Coffee Cup，名字也是叫Coffee Cup，以為是咖啡杯套再配有肩帶，方便大家早上買咖啡時使用，原來全錯！這是一個打造錯視效果的隨身包，可收納東西、手提或斜背攜帶，加上品牌標誌性Monogram牛皮製，先被Virgil Abloh幽了一默。

+ 2

Louis Monogram（Louis Vuitton）

之後再看到另一款Louis Monogram，有著Coffee Cup的經驗，不會再因是咖啡杯的外型，就以為是咖啡杯，估計不是筆筒、煙灰缸就是花瓶了吧？原來真的是一個咖啡杯，更是用環保陶瓷製造，杯身加上如Marker手寫的「Louis」與Logo，並配上Monogram帆布杯套，方便日常使用。剛一上架，在LV官網已經售罄，可目品牌的吸引力。

+ 1

Pizza Box（Louis Vuitton）

Pizza Box是整個系列中最早釋出，早前一物的IG平台也有提及，能夠引起網上討論，是因為其$16,200港元叫價，而且用上Pizza Box名字，正方的外型設定加上皮革扣，不要再以為了，放棄去估Virgil Abloh的心思吧！其實此物是收納黑膠唱片之用，內部加上固定裝置，即使在移動時也可避免對唱片造成損傷，表面印上「LV SOUND DESIGN AND RECORD CLUB」字句。只能說如此梅花間竹的錯覺系設計，真的相當「蠱惑」。

從小物的設計中，相信大家也感受到Virgil Abloh的第6個在Louis Vuitton系列，明顯是玩「錯覺」藝術。其實在2021秋冬的時裝秀中，Virgil Abloh用上「Ebonics」為主題，講述有關黑人、跨性別者與被邊緣化人的故事，加上將日常看到的設計，配以錯覺的極端手法去作表達，讓人反思白人文化中作為美國黑人藝術家的感受，正視小眾人士的處境。