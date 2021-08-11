巴黎奧運｜官方LOGO設計遭狠批　BBC：是奧運聖火還是約會廣告？

東京奧運熬過漫長的籌備及延期，終在8月8日於爭議聲中落幕。法國亦從日本手中接下奧運火炬捧，為2024巴黎奧運寫下序言。

繼釋出於巴黎大皇宮拍攝的宣傳短片後，法國日前亦發布了2024巴黎奧運的官方Logo（以及一眾落選設計）。

巴黎作為設計勝地，為何今回釋出的Logo竟惹來網民反感？



2024巴黎奧運的官方LOGO日前亮相，卻惹來坊間評擊。（巴黎奧運）

2024巴黎奧運的官方Logo由曾為麥當勞效力的Royalties Ecobranding設計，他們以象徵法國擬人化形象的「瑪麗安娜」為主題，打造出奧運歷史上首個人像Logo，冀望為女性運動員及歷史致敬之餘，同時帶出「奧運是屬於所有人」的意涵。

「PARIS 2024」的字體則從巴黎著名新藝術地鐵標誌取材，增添法國色彩。（巴黎奧運）

Logo中頭髮與臉孔兩部份以奧運聖火劃分，「PARIS 2024」的字體則從巴黎著名新藝術地鐵標誌取材，增添法國色彩。

然而，不少網民表示官方設計很像髮型屋的廣告，亦有網民表示這Logo令他們聯想起交友軟件Tinder的火燄圖案，就連BBC亦以「是奧運聖火還是約會廣告？」為題諷刺設計，確實令巴黎這個設計勝地蒙羞。

由團隊Graphéine操刀的落選設計（Graphéine）

反觀由團隊Graphéine設計的Logo，簡單直接地以奧運五色分成賽道，勾勒出巴黎鐵塔的輪廓，不單巧妙地將2024巴黎奧運的元素融合一體，亦鮮明地帶出國際奧委會「更快，更高，更強！」的意念。可惜由Graphéine打造的企劃不幸落選。還望法國奧委會未來能作出更多聰明的決定，讓大家能夠再一次享受到精彩的奧運賽事吧。