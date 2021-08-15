Jil Sander風琴與半月型手袋鬥搶眼　方形設計媲美Celine Clasp？

對於喜愛極簡風格的時裝人而言，世界多少欠Jil Sander一個公道：就算現時品牌在Luke & Lucie Meier夫婦的領導下做得有聲有色，坊間亦沒有好好地給予品牌應有的Credit，更別提外界有多少人依然分不清現時的Jil Sander及創辦人Jil Sander女士之間的分別了。



現時的Jil Sander不單在成衣方面出色，手袋亦非常出眾。（Jil Sander）

不過，當你見識過Meier夫婦的功力之後，相信就會明白現時的Jil Sander足以媲美當年Phoebe Philo領導下的Celine（Jil Sander亦不時被指是Celine的「替代品」），不單在成衣方面出色，手袋亦非常出眾。

Celine的Clasp曾是大熱It Bag（Celine）

例如在近日上架的Jil Sander 2021女裝系列中，Meier夫婦就以柔軟的皮革，巧妙地設計出多種不同形狀及輪廓的手袋，當中包括方形的Borsa a tracolla、Borsa File Tote、Borsa a tracolla Media、Borsa a mano Piccola，以及Borsa Media File Handle，每個手袋的大小均恰到好處，加上簡單優雅的設計，糅合實用性及時尚感，正正體現出Less is more。

Luke & Lucie Meier夫婦將Jil Sander搞得有聲有色（Jil Sander）

不過論及系列中最搶眼的手袋款，絕對不可不提Borsa File：正面雖呈常見的長方形輪廓，側面卻採用風琴式皺摺設計，藉此打造出多層間隔；手袋更可變成側揹、手提，以及近年大熱的Clutch，方便女士配襯不同造型。

Borsa File（Jil Sander）

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另外，呈半月形的Borsa a tracolla Piccola便可說是腋下包的實用版本，不單具備時下大熱腋下包的弧形線條，同時擁有足夠的深度放置日常用品。如此以人為本且時尚的設計，絕對能夠媲美當下話題度最高的It-Bag吧。

Borsa a tracolla Piccola（Jil Sander）

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