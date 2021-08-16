Blackstock & Weber│注目Loafers單位　波鞋氾濫下樂福鞋悄起革命

在這個黑人音樂文化與街頭時裝主宰世界的時局裡，波鞋的人氣與普及性，近年均達至史無前例巔峰，全城抽籤買鞋炒鞋，限量的球鞋也踏入佳士德、蘇富比之拍賣行列，好不熱鬧。

但所謂物極必反，正當普羅大眾追捧球鞋而不亦樂乎之際，站在最前線的Fashionista早已先知先覺，悄悄起革命。



球鞋文化目前仍然如日中天。（Nike）

說的是美國音樂人Tyler, the Creator，此潮流Icon早年憑藉自家品牌GOLF WANG與Vans和Converse的聯乘別注而大賣全球，正當世人以為他會繼續為球鞋文化站台的時候，其實這位格林美音樂獎得主，早已改變風向，率先擁抱Loafers樂福皮鞋的懷抱。

Tyler, the Creator卻開始與Loafers平反，挑戰球鞋霸權。（GETTY）

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有留意Tyler, the Creator動向的人都發現到，其實一直多次以Loafers造型出席公開場合，就連其新Album《Call Me If You Get Lost》的MV及相關印象設計，都不缺樂福鞋蹤影。而且Tyler, the Creator搭配Loafers的方式同樣另類過人，傳統上一般人都是以官仔骨骨的西裝形式搭襯，亦往往不會穿襪子，直接露出腳眼示人，展現出既成熟又紳士的韻味。然而Tyler的演繹法卻別樹一格，頭頂上總戴上Cap或Ushanka等形形色色帽子；穿着一系列美式街頭服飾、豹紋衫以及運動小短褲；足下就穿上Loafers並配上招牌的白襪子。打破Loafers傳統給予人的既定斯文形象，將它轉化為一種可以有着Street Fashion導向產物。

ASAP Rocky腳踏Gucci Loafers。（Getty）

在過往，Loafers和球鞋的風格截然不同，衣服的搭配亦南轅北轍，但現在於一眾非裔美國潮流人的推波助瀾之下，原本用來配襯波鞋的造型概念，現在應用到Loafers樂福鞋同樣入型入格，而且驚喜感更高，絕對有能力更動球鞋主導的潮流格局。

好像今次同大家介紹的紐約品牌Blackstock & Weber，就是一個超值得關注的Loafers鞋單位，2017年才成立，但目前在美國已慢慢掀起熱潮，連NBA球隊費城76人都恩然與之合作，推出Collaboration。品牌主理人Chris Echevarria自小活躍於紐約街頭，2008年已加入J. Crew工作，與J. Crew創立人Mickey Drexler相識已久也獲益良多，之後更與友人成立時裝公司，專門將Stone Island、Filling Pieces、Timex Archive或Nigel Cabourn等歐洲品牌引進到美國，並協助推廣它們。可見Chris Echevarria接觸的時裝風格層面極其廣泛，每每能夠將各門各派的時裝精華擷取出來，繼而集百家大成，成就出自成一派美學形式。

Blackstock & Weber這對The Mason Horse Bit Loafer令人留下深刻印象。（KITH）

Blackstock & Weber十分推崇著Loafers著襪這種街頭風穿搭模式，未來很有可能成為大潮流。（Blackstock & Weber）

因此較之G.H. Bass & Co、Alden、GUCCI或TOD'S等傳統製作Loafers的知名大戶，Blackstock & Weber出品的確與別不同，傳統Loafers的鞋型以修長見稱，以表現出端莊感，而Blackstock & Weber的鞋楦則相對圓潤得多，「肥嘟嘟」似的，十分可愛，少了一分莊嚴而多了一分隨性，切合到美式街頭時裝文化概念的精髓。

The Ellis Penny Loafer, Canary Grain。（Blackstock & Weber）

另外G.H. Bass & Co和Alden這些美國百年寶號，雖然歷來都以用料厚實見稱，但正正因為皮料太過堅厚，而Break in需時，初時著用往往令足部腫痛甚至腳踭流血，在所難免。然而Blackstock & Weber的構造則親民得多，首先圓潤鞋身已使到鞋籠的空間較大，穿上腳自然更舒服；加上品牌的用料，無論是一般牛皮、麂皮、荔枝皮定還是仿馬毛或仿鱷魚皮，均相對柔軟，大大降低足部疼痛感，Break in時間也較短。

Loafers之所以成為Alessandro Michele領軍的GUCCI其中一款最熱賣Item，主因正是成功打破Loafers千篇一律既定形象。（Gucci）

The Ellis Penny Loafer, Black Pebble/White Pebble。（Blackstock & Weber）

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Blackstock & Weber另一個引人入勝的地方，是它超精準的潮流觸覺和細節，Loafers之所以成為Alessandro Michele領軍的GUCCI其中一款最熱賣Item，主因正是成功打破Loafers千篇一律既有形象，而變化以千變萬化的版本。讓人意識到原來Loafers都可以像波鞋一樣，有着無窮無盡的配色、用料、圖案乃以細節上的變化。Blackstock & Weber都一樣，鞋的變化極多，除基礎純色款式外，鱷魚皮馬扣Horsebit Loafers極其時髦，甚有Martine ROSE的風味。

Blackstock & Weber與費城76人的Penny Loafers別注。（Blackstock & Weber）

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而與費城76人的Penny Loafers別注，更堪稱Blackstock & Weber妙到毫巔之作，以荔枝紋牛皮作主用料，將啡、白、黑、棗紅四色融入鞋中，視覺效果本就搶眼。然設計師更畫龍點睛，將左、右鞋的鞋面嘴唇形鞋孔皮塊分別以黑和棗紅色車縫，形成左、右腳不同鴛鴦配色之餘，黑色和棗紅色在色譜表卻又偏向類近，因此視覺上並不突兀，進可攻退可攻。再加上超精美木鞋盒包裝、象徵費城76人紅、藍色鞋袋及具心思的兩枚Penny小錢幣，讓大家遵循傳統攝入鞋嘴之中，細節度之中，猶勝以細緻見稱的日本品牌。更重要是Blackstock & Weber的鞋子由英國職人製造，但價錢又頗經濟實惠，平均是不過是二千幾港元左右，被90%的Nike Dunk SB都要平了。